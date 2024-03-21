Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике

В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство.