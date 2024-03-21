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Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике

Кологривый заявил, что в спецприемнике он первый раз за неделю нормально поспал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре.

«Первый раз за неделю поспал нормально», — сказал он журналистам в суде.

По словам актёра, он содержался один, в ИВС было тепло, его покормили.

Кологривый добавил, что в случае, если суд приговорит его к аресту, он будет отбывать положенный срок.

Как передавал корреспондент РИА Новости, прокурор в суде попросил для Кологривого 15 суток ареста за хулиганство. Адвокат просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста.

В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство.

В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль «Семейные традиции», а также встречался с поклонниками.