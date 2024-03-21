Запад подтвердил факт смерти российского «крабового короля»: новый поворот в громком деле

«У нас ходатайство об истребовании доказательств из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где зафиксировано и выдано свидетельство о смерти Кана. Просим истребовать документы в порядке судебного запроса напрямую для того, чтобы подтвердить факт смерти, потому что факт смерти имеет существенное значение для данного спора», — передает РИА Новости слова представителя одного из ответчиков во время заседания во вторник Арбитражного суда.
Стоит отметить, что на сайте Федеральной нотариальной палаты также имеется информация о смерти Кана 14 февраля 2023 года, в результате чего было открыто наследственное дело в Южно-Сахалинске.
Примечательно, что в прошлом году защита Кана отрицала смерть своего подзащитного, назвав появившуюся информацию вбросом.
Напомним, Кан находится в международном розыске с 2020 года. По решению суда он арестован заочно по делу об убийстве своего конкурента — бизнесмена Валерия Пхиденко. В 2023 году было возбуждено в отношении «крабового короля» еще одно уголовное дело.