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Запад подтвердил факт смерти российского «крабового короля»: новый поворот в громком деле

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта, ФедералПресс. В громком деле «крабового короля» Олега Кана появились новые подробности о его смерти, как оказалось, еще 14 февраля 2023 года. Факт подтвердили в Великобритании.

Источник: Reuters

«У нас ходатайство об истребовании доказательств из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где зафиксировано и выдано свидетельство о смерти Кана. Просим истребовать документы в порядке судебного запроса напрямую для того, чтобы подтвердить факт смерти, потому что факт смерти имеет существенное значение для данного спора», — передает РИА Новости слова представителя одного из ответчиков во время заседания во вторник Арбитражного суда.

Стоит отметить, что на сайте Федеральной нотариальной палаты также имеется информация о смерти Кана 14 февраля 2023 года, в результате чего было открыто наследственное дело в Южно-Сахалинске.

Однако Генпрокуратура не верит в данные о смерти Олега Кана, назвав смерть ответчика инсценировкой. Причиной этому является то, что в записях ЗАГСА Сахалинской области и Санкт-Петербурга нет информации о смерти бизнесмена.

Примечательно, что в прошлом году защита Кана отрицала смерть своего подзащитного, назвав появившуюся информацию вбросом.

Напомним, Кан находится в международном розыске с 2020 года. По решению суда он арестован заочно по делу об убийстве своего конкурента — бизнесмена Валерия Пхиденко. В 2023 году было возбуждено в отношении «крабового короля» еще одно уголовное дело.