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Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 45% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +2,+7 градусов, в горных районах до +11.

В пятницу, 22 марта, по-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −6, −11 градусов, местами до −16. Днем 0, +5 градусов, в горных районах до +10.

В субботу, 23 марта, характер погоды не изменится. Будет также без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −6, −11 градусов, местами до −16. Днем 0, +5 градусов, в горных районах до +10.