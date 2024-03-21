Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +2,+7 градусов, в горных районах до +11.
В пятницу, 22 марта, по-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −6, −11 градусов, местами до −16. Днем 0, +5 градусов, в горных районах до +10.
В субботу, 23 марта, характер погоды не изменится. Будет также без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −6, −11 градусов, местами до −16. Днем 0, +5 градусов, в горных районах до +10.