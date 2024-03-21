В Иркутской области цены растут быстрее, чем в стране

«У нас точно всё дорожает быстрее, чем у соседей», — возмущаются иркутяне. И не подозревают, насколько они близки к реальности. По данным ЦБ, в Иркутской области годовой рост цен составил 8,5% при средних показателях по Сибири 8,3% и по России — 7,4%. Почему? Разбираемся вместе с экспертами Центробанка.
Денег у иркутян стало больше
Нам с вами больше всего запоминаются резкие скачки стоимости тех товаров, с которыми мы часто сталкиваемся — например, на яйца, молоко, автомобили. А если цены остались прежними или снизились, как, например, цены на гречку, то мы этого не замечаем, пояснили эксперты.
Это так. Но подобная ситуация везде. С чем же связаны такие «антирекорды»?
«Это связано с меньшим замедлением потребительской активности, — объяснил заместитель управляющего иркутским отделением Банка России Константин Ермолаев. — Это совпало с тем, что по нескольким направлениям производства годовые показатели в силу объективных причин ухудшились. Вместе с тем строительство жилья пошло быстрее, чем в среднем по стране, выросли торговля и сфера услуг. Однако при этом ситуация на рынке труда в течение года обострялась, безработица пошла вниз, возник дефицит кадров, который спровоцировал рост зарплат».
Денег у людей стало больше и это привело к тому, что спрос увеличился гораздо быстрее, чем предложение товаров. Правда, в первой половине года, иркутяне не торопились с покупками, выжидали. Помогли и договоренности с правительством региона, объясняет эксперт, и это ещё удерживало производителей и поставщиков от роста цен. Однако, во втором полугодии жители пошли в магазины, чтобы купить то, что давно собирались.
«Отложенный спрос» повлиял на цены
«Отложенный спрос» при повышенных зарплатах и растущих инфляционных ожиданиях заметно ускорил рост потребления, — объясняет Константин Ермолаев. — Это позволило производителям в значительной степени перенести возросшие издержки в цены. В результате инфляция в Иркутской области продолжила ускоряться, оставаясь выше, чем по России в целом. И это происходит, прежде всего, из-за высокого спроса на товары".
Это отразилось, например, на авторынке. Если раньше иркутяне неохотно покупали китайские автомобили, то теперь всё происходит с точностью до наоборот. Также пользуются спросом популярные в регионе поддержанные «японки». С увеличением туристического потока выросла посещаемость ресторанов и кафе, намного больше, чем в среднем по стране.
При этом объёмы ввода жилья на 19% превысили показатели прошлого года, выросло производство в таких важнейших для экономики региона отраслях, как производство нефтепродуктов, машин, оборудования, компьютеров, электронных изделий и оптики, удвоен объём добычи и экспорта газа. За всем этим стоит рост доходов рабочих в этих отраслях.
Насколько в этой ситуации могут вырасти цены? Точно сказать непросто. Но иркутский бизнес готовы повысить их на 10% -таковы данные опросов руководителей предприятий. В немалой степени потому, что продукцию раскупают. Объемы продаж в розничной торговле Иркутской области за год выросли на 14, 6%, тогда как по всей стране — только на 9,1%.