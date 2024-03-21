В Иркутской области цены растут быстрее, чем в стране

Денег у людей стало больше и это привело к тому, что спрос увеличился гораздо быстрее, чем предложение товаров. Правда, в первой половине года, иркутяне не торопились с покупками, выжидали. Помогли и договоренности с правительством региона, объясняет эксперт, и это ещё удерживало производителей и поставщиков от роста цен. Однако, во втором полугодии жители пошли в магазины, чтобы купить то, что давно собирались.