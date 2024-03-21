«Максимально снизить риски подтопления»: Южный Урал готовится к паводку

Так, работы по подрыву льда уже проведены в Нагайбакском районе, на реке Кызыл-Чилик; военнослужащие ЦВО работают на реке Тогузак в Варненском районе, на Симе в Ашинском. В Троицке и Брединском районе на реках Уй и Берсуат лед пилят. Запланированы и уже идут работы по чернению льда на прудах в Демарино и Борисовке в Пластовском районе, на реке Уй в Октябрьском, на реке Куса в Кусинском районе. На реках Катав и Юрюзань в Катав-Ивановском районе уже проведено чернение на площади более 400 кв.м, работы продолжатся до 10 апреля.