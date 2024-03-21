«Максимально снизить риски подтопления»: Южный Урал готовится к паводку

По предварительным данным Челябинского Гидрометцентра, пик половодья на большинстве рек Южного Урала ожидается с 5 по 19 апреля. Максимальные уровни воды при средних условиях весны могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3−1,5 метра — что закономерно, когда высота снежного покрова в полтора-два раза превышает норму. Как снизить риск подтопления территорий — шла речь на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Челябинской области под руководством главы региона Алексея Текслера. Задачи и поручения — в материале АН «Доступ».
Основная задача в паводковый период, по словам губернатора, снижение риска подтопления и затопления территорий, особенно придомовых и приусадебных участков.
«Необходимо обеспечить пропуск талых и паводковых вод через русла рек, водопропускные сооружения, ливневую канализацию. Необходимо продолжить чистить дороги, вывозить снег, в том числе с дворовых территорий. Не забываем приводить в порядок водопропускные сооружения, в том числе в частном секторе. Люди должны иметь свободный доступ к своим домам, социальным учреждениям, а также к магазинам и другим объектам инфраструктуры», — подчеркнул Алексей Текслер.
Глава региона поручил министерству общественной безопасности и главам муниципальных образований контролировать выполнение превентивных мероприятий по искусственному ослаблению льда на реках.
Как сообщил замминистра общественной безопасности Валерий Устинов, все подобные мероприятия по искусственному ослаблению льда — подрыв, распиловка, чернение — уже ведутся. «В связи с большим количеством выпавшего снега и для предотвращения паводков в текущем году увеличилось количество рек, на которых применяются превентивные меры», — сказал Валерий Устинов.
Так, работы по подрыву льда уже проведены в Нагайбакском районе, на реке Кызыл-Чилик; военнослужащие ЦВО работают на реке Тогузак в Варненском районе, на Симе в Ашинском. В Троицке и Брединском районе на реках Уй и Берсуат лед пилят. Запланированы и уже идут работы по чернению льда на прудах в Демарино и Борисовке в Пластовском районе, на реке Уй в Октябрьском, на реке Куса в Кусинском районе. На реках Катав и Юрюзань в Катав-Ивановском районе уже проведено чернение на площади более 400 кв.м, работы продолжатся до 10 апреля.
Чернение — способ, когда по поверхности льда рассыпают уголь торф или песок, которые усиливают влияние на лед солнечных лучей.
Распиловка — один из самых экологичных и эффективных методов ослабления льда. Технология включает в себя: разметку (определение места и направление пиления — как правило, затороопасные участки), расчистку от снега и непосредственно пиление. В ходе работ пропиливается ⅔ толщины ледового покрова. При большой воде этого достаточно, чтобы лед разделился на небольшие фрагменты, не представляющие угрозу для мостов и других сооружений.
В областном центре внимание уделяется не только очистке от снега, но и проверке традиционно подвергающихся подтоплению участков в жилых секторах и на дорогах.
«Управление ЖКХ вместе с управляющими компаниями должны создать резервы техники для откачки паводковых вод из подвалов. МУП “ПОВВ” — обеспечить работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей. Также нужно провести подворовые обходы, чтобы рассказать жителям порядок действий в период весеннего половодья», — дала поручения глава Челябинска Наталья Котова на заседании городской комиссии по ЧС.
Губернатор Алексей Текслер также отметил важность обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в период паводка, необходимость максимально наполнить водохранилища для питьевых, хозяйственных и рекреационных нужд и при этом особое внимание уделить качеству питьевой воды.
«Прошу уделить особое внимание балансу сработки и притока воды в Шершневском водохранилище. Поручаю администрациям Челябинска и Сосновского муниципального района обеспечить бесперебойную работу водоснабжающих организаций», — акцентировал глава региона.
В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщили, что для мониторинга и разведки обстановки в регионе будут использовать семь беспилотников МЧС. Для защиты населения от последствий паводка приводится в готовность группировка сил и средств области общей численностью 9 514 человек, 3 556 единиц техники, 154 единицы плавательных средств.