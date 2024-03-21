Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД

Если вам поступил звонок от неизвестного лица, пытающегося сомнительными предложениями или запугиванием заставить вас совершить какие-то действия, МВД рекомендует сразу прервать разговор.
Что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников:
- ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям сомнительных лиц;
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, CVV-коды банковских карт;
- не стоит переходить по подозрительным ссылкам;
- для установки приложений пользоваться только официальными источниками;
- чаще проверять движение денег на своих счетах.
Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане — рассылки от якобы высокопоставленных государственных служащих. За разъяснением мы обратились в МВД РК. Подробности по ссылке.