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Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 марта 2024 года, обратилось к гражданам с предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Если вам поступил звонок от неизвестного лица, пытающегося сомнительными предложениями или запугиванием заставить вас совершить какие-то действия, МВД рекомендует сразу прервать разговор.

Что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников:

  • ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям сомнительных лиц;
  • никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, CVV-коды банковских карт;
  • не стоит переходить по подозрительным ссылкам;
  • для установки приложений пользоваться только официальными источниками;
  • чаще проверять движение денег на своих счетах.

Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане — рассылки от якобы высокопоставленных государственных служащих. За разъяснением мы обратились в МВД РК. Подробности по ссылке.