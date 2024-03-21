Главные новости в Молдове 21 марта

1. Скандал набирает обороты: Появились новые доказательства нечестного характера тендера в аэропорту Кишинева.
2. Теперь поток уезжающих из Молдовы станет больше, а инвестиции канут в Лету: К чему приведет принятие закона об экспроприации.
3. Жительница Кишинева, которую едва выжила после того, как муж ее и дочь облил кислотой: «Я кричала ему: “Выливай все на меня, там дочка”, а сама закрыла ее своим телом.
4. Евдоха заканчивает трясти свои перины и начинает их стирать — ожидается дождь, однако на севере Молдовы ещё возможен снег: Какой будет погода в Молдове 21 марта 2024 года.
5. Тотальный контроль: В Молдове во время БАКа за учениками будут следить специальные ассистенты — что запрещено под угрозой вышвыривания из классов.