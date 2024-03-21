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Главные новости в Молдове 21 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 21 марта 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Скандал набирает обороты: Появились новые доказательства нечестного характера тендера в аэропорту Кишинева.

2. Теперь поток уезжающих из Молдовы станет больше, а инвестиции канут в Лету: К чему приведет принятие закона об экспроприации.

3. Жительница Кишинева, которую едва выжила после того, как муж ее и дочь облил кислотой: «Я кричала ему: “Выливай все на меня, там дочка”, а сама закрыла ее своим телом.

4. Евдоха заканчивает трясти свои перины и начинает их стирать — ожидается дождь, однако на севере Молдовы ещё возможен снег: Какой будет погода в Молдове 21 марта 2024 года.

5. Тотальный контроль: В Молдове во время БАКа за учениками будут следить специальные ассистенты — что запрещено под угрозой вышвыривания из классов.

экономика