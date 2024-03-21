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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье продолжает снижаться

В целом по краю специалисты управления Роспотребнадзора регистрируют понижение уровня эпидемического порога среди совокупного населения почти на 3%.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, из числа вирусов негриппозной этиологии чаще всего при диагностике встречались риновирус, парагрипп, метапневмовирус, РС-вирус, сезонный коронавирус, аденовирус, бокавирус.

«Несмотря на общее снижение, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сегодня регистрируется среди молодежи от 15 лет, а вот гриппом эта категория приморцев болеет на 33% реже, чем другие», — отметила специалист-эксперт эпидотдела управления Роспотребнадзора Приморья Марина Шикалова.

С сентября прошлого года специалисты ведомства продолжают следить за закрытием образовательных учреждений в связи с регистрацией заболеваемости ОРВИ среди детей.