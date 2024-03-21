Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье продолжает снижаться

«Несмотря на общее снижение, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сегодня регистрируется среди молодежи от 15 лет, а вот гриппом эта категория приморцев болеет на 33% реже, чем другие», — отметила специалист-эксперт эпидотдела управления Роспотребнадзора Приморья Марина Шикалова.