Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье продолжает снижаться

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, из числа вирусов негриппозной этиологии чаще всего при диагностике встречались риновирус, парагрипп, метапневмовирус, РС-вирус, сезонный коронавирус, аденовирус, бокавирус.
«Несмотря на общее снижение, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сегодня регистрируется среди молодежи от 15 лет, а вот гриппом эта категория приморцев болеет на 33% реже, чем другие», — отметила специалист-эксперт эпидотдела управления Роспотребнадзора Приморья Марина Шикалова.
С сентября прошлого года специалисты ведомства продолжают следить за закрытием образовательных учреждений в связи с регистрацией заболеваемости ОРВИ среди детей.