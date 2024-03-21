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Первая женщина-космонавт из Беларуси сегодня отправится на МКС

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Первая женщина-космонавт в истории Беларуси Марина Василевская отправится к Международной космической станции на корабле «Союз МС-25» 21 марта.

Источник: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Старт с Байконура намечен на 16:21 (по минскому времени). Полет займет 3 часа и 19 минут, и уже в 19:40 должна состояться стыковка «Союза МС-25» к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС.

В составе экипажа, кроме Василевской, космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Подготовлены и дублеры: космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, Анастасия Ленкова (Беларусь) и астронавт НАСА Дональд Петтит.

Планируется, что на космической станции белоруска проведет исследования в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе, а также выполнит другие задачи.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Хара.

Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле «Союз МС-25» с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

В гости к президенту

Как заверил белорусский президент Александр Лукашенко, Василевскую и Новицкого (он уроженец Беларуси) после завершения их миссии будут ждать в республике. Лукашенко пригласил космонавтов в гости и пообещал приготовить для них фирменный салат «Молодость».

космос