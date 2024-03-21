Первая женщина-космонавт из Беларуси сегодня отправится на МКС

Как заверил белорусский президент Александр Лукашенко, Василевскую и Новицкого (он уроженец Беларуси) после завершения их миссии будут ждать в республике. Лукашенко пригласил космонавтов в гости и пообещал приготовить для них фирменный салат «Молодость».