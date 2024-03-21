Движение на улице Сахалинской во Владивостоке изменится

Как сообщает пресс-служба городского управления дорог, запрет парковки в обе стороны появится на дороге от дома № 8 до дома № 17 и от дома № 17 до дома № 19. Здесь будут установлены знаки 5.27 «Зона с ограничением стоянки», 8.24 «Эвакуация».
На участке от дома № 34 до дома № 36 в обе стороны будут установлены аналогичные знаки.
От дома № 36 до дома № 38 будут также установлены новые знаки в обе стороны движения: 5.27 «Зона с ограничением стоянки», 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Эвакуация».
Специалисты управления дорог подчеркивают, что автомобилистам следует быть внимательными и строго соблюдать требования новых знаков. Их игнорирование может повлечь за собой не только штраф за нарушение ПДД — машина, оставленная в зоне действия новых знаков, может быть эвакуирована на штраф-стоянку.