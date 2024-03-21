Движение на улице Сахалинской во Владивостоке изменится

Специалисты управления дорог подчеркивают, что автомобилистам следует быть внимательными и строго соблюдать требования новых знаков. Их игнорирование может повлечь за собой не только штраф за нарушение ПДД — машина, оставленная в зоне действия новых знаков, может быть эвакуирована на штраф-стоянку.