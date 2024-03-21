Никите Кологривому за дебош в Новосибирске назначили семь суток ареста

В четверг, 21 марта, суд рассмотрел материалы административного дела в отношении Кологривого по статье о мелком хулиганстве. Актер из сериала «Слово пацана» устроил пьяный дебош в одном из ресторанов Новосибирска.
Артист прилетел в Новосибирск на публичное мероприятие. В ночь на 19 марта он посетил одно из заведений. Под воздействием алкоголя стал приставать к официантке, а когда она стала сопротивляться, укусил. После этого агрессия в поведении актера стала только нарастать: он ударил кого-то из сотрудников, громко выражался нецензурной бранью, крушил предметы интерьера, снял майку. Полиция задержала его 20 марта.
«Я находился в неадватном состоянии. Это была истерика, слабость. До этого все было хорошо, мы фотографировались. Повлиял алкоголь. Я хотел бы всех убедить, что неуважения к обществу не испытываю. Общество уважаю, люблю. Хотел бы попросить прощения у сотрудников заведения», — сказал Кологривый во время суда.
Прокуратура попросила назначить наказание Кологривому в виде 15 суток административного ареста. Адвокат актера и он сам выступили с возражениями. По мнению адвоката, достаточно только штрафа.
«Ночи проведенной в спецприемнике, думаю, достаточно, прошу суд назначить минимальное наказание и отпустить меня на съёмки кино», — сказал Никита Кологривый.