Никите Кологривому за дебош в Новосибирске назначили семь суток ареста

«Я находился в неадватном состоянии. Это была истерика, слабость. До этого все было хорошо, мы фотографировались. Повлиял алкоголь. Я хотел бы всех убедить, что неуважения к обществу не испытываю. Общество уважаю, люблю. Хотел бы попросить прощения у сотрудников заведения», — сказал Кологривый во время суда.