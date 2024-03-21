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Природный пожар ликвидирован на юге Приморья

В тушении возгорания, зарегистрированного на землях иных категорий, принимали участие 20 человек при поддержке четырех единиц техники.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 18 лесных пожаров общей площадью более 1700 гектаров. На землях иных категорий зафиксировано 80 природных пожаров общей площадью почти 15 тысяч гектаров. На землях Министерства обороны — семь возгораний на площади 76 гектаров. На территории ЛОМ «Ясное» произошло два пожара на общей площади около шести тысяч гектаров.

Напомним, в 22 муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, например, запрет на посещение лесов, а также усиливает ответственность за нарушение пожарной безопасности и подразумевает крупные штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение противопожарных мер.

Так, для граждан взыскание за такие нарушения, если они привели к лесному пожару, может составить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей, отмечает пресс-служба краевого минГОЧС.

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