Природный пожар ликвидирован на юге Приморья

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 18 лесных пожаров общей площадью более 1700 гектаров. На землях иных категорий зафиксировано 80 природных пожаров общей площадью почти 15 тысяч гектаров. На землях Министерства обороны — семь возгораний на площади 76 гектаров. На территории ЛОМ «Ясное» произошло два пожара на общей площади около шести тысяч гектаров.
Напомним, в 22 муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, например, запрет на посещение лесов, а также усиливает ответственность за нарушение пожарной безопасности и подразумевает крупные штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение противопожарных мер.
Так, для граждан взыскание за такие нарушения, если они привели к лесному пожару, может составить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей, отмечает пресс-служба краевого минГОЧС.