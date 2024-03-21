Природный пожар ликвидирован на юге Приморья

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 18 лесных пожаров общей площадью более 1700 гектаров. На землях иных категорий зафиксировано 80 природных пожаров общей площадью почти 15 тысяч гектаров. На землях Министерства обороны — семь возгораний на площади 76 гектаров. На территории ЛОМ «Ясное» произошло два пожара на общей площади около шести тысяч гектаров.