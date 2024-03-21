Токаев отреагировал на кончину писателя Медеу Сарсеке

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке.
«Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме.
Накануне в Телеграм-канале Министерства культуры и информации РК сообщили, что Медеу Сарсеке — выдающийся писатель, журналист, драматург, обладатель ордена «Құрмет», скончался.
Он родился 2 января 1936 года в селе Кайнар (Абралинский район области Абай).
За годы жизни Медеу Сарсеке опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке: «Необыкновенный луч» («Ғажайып Сәуле»), «Тень невидимки» («Көрінбестің көлеңкесі»), «Седьмая волна» («Жетінші Толқын») и другие.
Также был автором романов в жанре документальной прозы «Жарылыс» («Взрыв») и «Көмбе» («Клад»), написал документально-художественные биографии «Сатпаев», «Евней Букетов», «Е. Бекмаханов». Широкую известность получила драма «История Шынгыса» («Шыңғыс хикаясы»).
Книги писателя об академике Каныше Сатбаеве «Планета Сатпаева» и «Через тернии» были растиражированы в 112 странах.
Он был членом Союза писателей Казахстана. Более 30-ти лет работал ответственным секретарем Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана.