Токаев отреагировал на кончину писателя Медеу Сарсеке

«Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме.