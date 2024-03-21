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Собянин сообщил о присвоении названий двум новым станциям метро Москвы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Двум строящимся станциям московского метро присвоили названия «ЗИЛ» и «Достоевская», сообщил мэр Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Присвоили названия двум строящимся станциям метро», — написал Собянин в Telegram-канале.

По словам мэра, станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро будет пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Станция «Достоевская» Кольцевой линии послужит пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.

«Сейчас ведется проектирование будущей станции. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тыс. жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща», — отметил Собянин.

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