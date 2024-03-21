Собянин сообщил о присвоении названий двум новым станциям метро Москвы

«Присвоили названия двум строящимся станциям метро», — написал Собянин в Telegram-канале.
По словам мэра, станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро будет пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Станция «Достоевская» Кольцевой линии послужит пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.
«Сейчас ведется проектирование будущей станции. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тыс. жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща», — отметил Собянин.