Собянин сообщил о присвоении названий двум новым станциям метро Москвы

По словам мэра, станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро будет пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Станция «Достоевская» Кольцевой линии послужит пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.