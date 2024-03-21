Житель Новосибирска пожаловался на опасный мост через Ельцовку

В Новосибирске местный житель пожаловался на состояние моста через реку 1-я Ельцовка. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54».
Небольшое бетонное сооружение находится между домами на Новой Заре, 15, и Дениса Давыдова, 11. По словам автора обращения, мост не соответствует требованиям безопасности, у него нет перил и сейчас он разрушается.
При этом каждый день по мосту ходят дети и взрослые. В 20 метрах от сооружения проходит дорога по улице Олеко Дундича, которую ученики переходят по пути в школу. При этом на ней нет знака пешеходного перехода и предостережения о детях проезжей части. Отсутствие освещения по вечерам усугубляет ситуацию.
В комментариях часть новосибирцев отметили, что после жалобы на мост, его могут снести, а людям придется ходить в окружную. Некоторые предложили благоустроить это место.
Напомним, в Новосибирске на Октябрьский мост перестанут пускать грузовики.