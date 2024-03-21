Житель Новосибирска пожаловался на опасный мост через Ельцовку

При этом каждый день по мосту ходят дети и взрослые. В 20 метрах от сооружения проходит дорога по улице Олеко Дундича, которую ученики переходят по пути в школу. При этом на ней нет знака пешеходного перехода и предостережения о детях проезжей части. Отсутствие освещения по вечерам усугубляет ситуацию.