В Самаре создали первую в России установку для изучения зарождения жизни

Первую в России установку для изучения появления жизни на Земле, создали в Самаре. Ее представили в среду, 20 марта, на заседании ученого совета Самарского филиала ФИАН, сообщает ТАСС. Участники мероприятия посетили установку «Криогенные поверхностные процессы», на которой воссоздают условия космоса.
Условия, созданные благодаря установке, помогут провести исследование эволюции молекул в галактике и проверить гипотезу об их зарождении в реакциях космических льдов.
Ранее таких установок в России не было. Похожая есть в Уральском федеральном университете, но на ней исследуют другие процессы. А установки, которые воссоздают условия глубокого космоса, есть только в Китае и в США.