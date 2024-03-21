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В Самаре создали первую в России установку для изучения зарождения жизни

Установку, имитирующую глубокий космос, создали в Самарском университете.

Источник: Комсомольская правда

Первую в России установку для изучения появления жизни на Земле, создали в Самаре. Ее представили в среду, 20 марта, на заседании ученого совета Самарского филиала ФИАН, сообщает ТАСС. Участники мероприятия посетили установку «Криогенные поверхностные процессы», на которой воссоздают условия космоса.

Условия, созданные благодаря установке, помогут провести исследование эволюции молекул в галактике и проверить гипотезу об их зарождении в реакциях космических льдов.

Ранее таких установок в России не было. Похожая есть в Уральском федеральном университете, но на ней исследуют другие процессы. А установки, которые воссоздают условия глубокого космоса, есть только в Китае и в США.

наука