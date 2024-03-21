Наурызнама: куда сходить в Алматы и Астане

С 21 по 26 марта в Казахстане отмечают Наурыз мейрамы. Праздничная декада стартовала еще 14 марта и продлится до 23 марта, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. В течение 10 дней по всей стране проведут более 10 тыс. мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, благотворительные акции, культурно-спортивные мероприятия.
Какие мероприятия пройдут в Астане
В этом году жители и гости столицы смогут отметить Наурыз в новом формате. В рамках празднования планируется провести порядка 200 мероприятий. Так,
Кроме того, в пяти районах города пройдет более 30 праздничных концертов. На концертах выступят такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Улыкпан Жолдасов, группа «Заман», Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, ВИА «МҰРА», Актоты Болышева, Айдар Байділдин, Қайрат Баекенов, Трио «Алтын», Құрмаш Махан, Тимур Омаров, группа «Арт домбыра», квартет «Aily», группа «Саз», квартет «Royal», Мөлдір Сүлейменова и ансамбль домбристов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Мади Кадыров и многие другие.
На общественных пространствах развернут этно-аулы, где будут работать фуд-корты, ярмарки, проводить мастер-классы, демонстрировать традиционные обряды. Также запланированы спортивные мероприятия по национальным видам спорта, победителей наградят ценными призами.
По району Есиль мероприятия проведут в следующих локациях: в 12:00
В районе Сарыарка праздничные мероприятия пройдут на городской площади,
По району Нура: 21 и 22-го марта в 13:00 в Центральном парке начнется Фестиваль плова. Готовить будут повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана
По району Байконыр определены следующие локации: в центральных парках района (парк Ататюрк, аллея «Писателей») возведут юрты. Посетители смогут насладиться праздничными концертными программами и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру
По району Алматы: на площади у монумента «Қазақ елі» с 12:00 21 и 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля. В это же время 22 марта празднования начнутся в парке «Президентский». Такие же мероприятия пройдут на территории школы-гимназии № 74 в микрорайоне Сарайшык, на набережной реки Акбулак, в теннисном центре по адресу Кордай, 6 и в микрорайоне Достар.
В Астане 23 марта пройдет международная экологическая акция «Час Земли» с 20:30 до 21: 30. Это ежегодное международное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более 2 млрд человек со всего мира. Цель акции — обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. 23 марта в рамках «Тазалық эстафетасы» в столице будет проведена общенациональная экологическая акция «Тазару». В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.
Какие мероприятия пройдут в Алматы
21 марта в Алматы будет организовано театрализованное прохождение каравана, которое станет прологом к основной концертной программе в рамках мероприятий Наурызнама. Участники каравана, а это более 1000 человек, будут в образе казахских батыров, беркутчи и акынов. Также жители и гости города увидят юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа — «жеті қазына». Праздничный караван «Көш. Наурыз — думан» стартует 21 марта в 10:00 и пройдет по проспекту Абая в западном направлении от проспекта Достык до проспекта Абылай хана, затем по проспекту Абылай хана в северном направлении спустится до площади Астана, где запланирован финиш.
В Алатауском районе города концертная программа будет идти три дня с 21 по 23 марта с 11:00 до 14:00 на площади перед театром традиционного искусства «Алатау» (мкрн. Нуркент, 6). В Ауэзовском районе концертная программа пройдет 22 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед районным акиматом (пр. Алтынсарина, 23). В Бостандыкском районе состоится показ юрт, выставка ручных изделий и концертная программа 21 марта с 11:00 до 14:00 на площадке перед ТРЦ «Mega Center Alma-Ata» (ул. Розыбакиева, 247а). В Жетысуском районе праздничные мероприятия, включающие концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады, пройдут 21 марта с 10:00 до 14:00 в парке «Гульдер» в мкрн. Кулагер (ул. Серикова, 2А). В Турксибском районе праздничные концерты, сопровождаемые показательными выступлениями по национальным видам спорта, состоятся 21 марта с 11:00 до 15:00 в парке имени С. Сейфуллина (ул. Шолохова, уг.ул. Щербакова). В Наурызбайском районе концертная программа состоится 22 марта с 11:00 до 15:00 на пр. Абая (между пр. Алатау и ул. Строительной).
В Алмалинском районе ключевые мероприятия пройдут на площади «Астана»: 21 марта с 11:00 до 22:00 и 22 марта с 12:00 до 22:00 будет представлена праздничная программа, театрализованное шоу, выступление артистов цирка, игры по национальным видам спорта и др. На алматинском Арбате (пересечение пр. Жибек жолы и ул. Панфилова) 21 марта с 11:00 до 19:00 состоится выступление актеров театра кукол, артистов народного жанра, а также книжная ярмарка и выставка ремесленников. 22 марта с 13:00 до 18:30 запланировано выступление этно-фольклорных коллективов.
Также на пешеходной улице Панфилова перед зданием КазНАИ им. Жургенова 21 марта с 11:00 до 18:00 будет праздничная программа театра кукол, популярных музыкальных коллективов и студентов Академии искусств. Там же 22 марта с 13:00 до 18:30 состоится концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений, артистов «Алматы әуендері» и вокально-инструментального ансамбля. В Медеуском районе 21 марта в 12:00 на площади им. Абая пройдет международный фестиваль «Nauryz Fest» в рамках празднования Наурыз мейрамы, который объединит культуру и традиции стран, празднующих Наурыз. Также здесь 21 и 22 марта с 19:00 до 22:00 с участием звезд эстрады состоится концерт.