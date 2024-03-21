Наурызнама: куда сходить в Алматы и Астане

По району Нура: 21 и 22-го марта в 13:00 в Центральном парке начнется Фестиваль плова. Готовить будут повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и т. д. Планируется изготовление ханской сорпы на историческом казане 18-го века. Здесь же состоится автограф-сессия ХК «Барыс». Одна из юрт будет украшена в стиле хоккейного клуба. Знаменитые игроки будут раздавать автографы фанатам. Две юрты организуют посольства Таджикистана и Ирана. Гостям будут рассказывать об обычаях и особенностях празднования Наурыза в этих странах. Гостей также ждут фотозоны, аниматоры-батыры, беркуты, тазы, концертная программа, Наурыз коже. В 13:00 21 марта в микрорайоне Жагалау (Айтматова, 36) организуют ярмарку ручных изделий, будут представлены национальная одежда и украшения, изготовленные местными мастерами. Здесь же пройдут спортивные состязания по национальным видам спорта, концертная программа, будут готовить плов и Наурыз коже. 21 марта в 13:00 в Мереке парке (Туран 40/1) для жителей и гостей города проведут ярмарку ручных изделий, спортивные состязания по национальным видам спорта и многое другое.