Светофоры не работают на двух перекрестках и одной улице в Иркутске

В Иркутске отключили светофоры на двух перекрестках и одной улице сегодня днем, 21 марта. Такое решение принято в связи с работами на электрических сетях. Так, до 16.00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Чапаева — Первомайская, Напольная — Писарева, а также на улице Баррикад возле школы № 8. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.