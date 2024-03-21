Светофоры не работают на двух перекрестках и одной улице в Иркутске

В Иркутске отключили светофоры на двух перекрестках и одной улице сегодня днем, 21 марта. Такое решение принято в связи с работами на электрических сетях. Так, до 16.00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Чапаева — Первомайская, Напольная — Писарева, а также на улице Баррикад возле школы № 8. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Ранее агентство сообщало, что автомобилистов предупреждают об ограничении движения транспорта на участке улицы Челябинской в Иркутске. Проезд по дороге будет ограничен с 8.00 26 марта до 20.00 20 июня на 300-метровом участке в сторону садоводства «Озерное» в районе здания по адресу: улица Челябинская, 29/1.
Также до вечера 26 марта перекрыто движение на участке бульвара Гагарина от здания № 4 до пересечения с улицей Красного Восстания.