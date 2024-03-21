Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов

«Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ», — объяснили причину отключения света на предприятии.
С 9.00 до 17.00 на час-полтора свет будут отключать по следующим адресам:
ул. Комсомольская, 56−80, 51−73, ул. Дзержинского, 52, 55−63, ул. Перекопская, 4−8,1−5, ул. Костромская, 7−25, ул. Вологодская, 2−8, 12−24, 1−17, ул. Ладожская, 2, ул. Томская, 72−82, 67−81, ул. Закамчатская, 2−26, 1−19, ул. Арсенальная, 2−20, 1−23, ул. Черниговская, 2−10, пер. Мореходный, 2−14, 1−5, пр-д. Троицкий, 2−12, 15-А, 7-А, 5-Б, 1−3, 9, 17, ул. Айландовая, 12−14, 18.
Также отключение электроэнергии пройдет на улицах:
Клубничная, 2−34, 1−17, Рассветная, 65, Сиреневая, 4−30, 3−33, Дубинина, 22, 17−23, Самотечная, 9−19, Коли Пищенко, 38−40, 33−35, 2-й обороны, 14-А, 34-А, 6, 14, 18−20, 26, 34−38, 11, 303, Алексея Гущина, 128-А, 10−16, 108, 118, 122−128, уч. 118, 129-Б, 129-А, 127−129, 139, Предместная, 18-А, 8−14, 20−24, 33−35, 14-А, 50, 84, 13-А, 19-А, 5, 11−13, 21−25.
Без света в четверг будут абоненты по адресам:
пер. Тюменский, 18-Д, 10, 14−20, 180, 9, 1277, ул. Тюменская, 38, 52−56, ул. Донская, 20-А, 2−38, 1-А, 1-Б, 3−21, ул. Драчука, 29, ул. Кавказская, 8−14, 5−13, ул. Каспийская, 74−76, ул. Артиллеристов, 2−44, 1−59, ул. Таманская, 6−16, 11, ул. Танкистов, 8-Б, 8−34, 34−48, 5−45, 47-А, пр-д Каспийский, 46−70, 53-А, 47−69, 79.
Коснется ограничение в подаче электроэнергии:
СТ «Сапун-гора», 1418, 1433, 1437−1439, 1525, ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27, ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова, 28, 31, пер. Блиндажный, 3, 9.
Без света временно останутся абоненты в селе Оборонное:
ул. Балашова, 2−6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1−15, 19, ул. Сельскохозяйственная, 10-А, 8-А, 4−14, 11-А, 1−15, ул. Бассейная, 14-А, 4-А, к. 328, 4−14, 695, 15-Б, 17-А, 15−17, 329, 695, ул. Балашова, 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 25, 461, СТ «Таврида», 1, 67.
Отключение электроэнергии пройдет в КСП «Красный Октябрь», 26 и в селе Широкое:
ул. Булгакова, 56-А, 56-Б, 48−52, 62−110, 77-А, 31-А, 33−77, 45, 89, 99, 103−109, 119−127, ул. Клюшкина, кад. 592, 32, 46−60, 66−68, 9, кад. 595, 9-А, 9, 33−37, 49, пер. Яблоневый, 6, 5−7, ул. Приозерная, 14-А, 8−48.
«21 марта с 10.00 до 15.00 подача электроэнергии будет также прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В. Выполняемые работы помогут улучшить качество и надёжность предоставляемых услуг потребителям», — добавляют в «Севастопольэнерго».
Света в четверг не будет также по адресам:
пр. Аэродромный, 2−8 (чет), 22, 28, 1, 3, Аэродромное шоссе, 16, 20, 22, 28, 45, 47, ул. Шабалина, 50, ул. Парашютная, 32, 7, 11−19 (нечет), 48, 601, ул. Колодезная, 18, 24, 28, 30, 34−46 (чет), 25-а, 25, 27, 39, 29−35 (нечет), 13, 45, 50-б, 20, 50, 50-а, 41, 43, 602, 603, пер. 1-й Планерный, 6, 8, 14, 13, ул. Молочная, 10, 12, 21, 23, СТ «Сокол», 10, 18-а, 3, 7, 15, 17, 911.