Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов

«21 марта с 10.00 до 15.00 подача электроэнергии будет также прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В. Выполняемые работы помогут улучшить качество и надёжность предоставляемых услуг потребителям», — добавляют в «Севастопольэнерго».