В Красноярске проверяют сообщения о кишечной инфекции у учеников школы № 143. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Специалисты ведомства обнаружили информацию в соцсетях о случае заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников школы № 143 города Красноярска.
Как сообщает Роспотребнадзор, в настоящий момент среди учеников школы зарегистрирован один случай подозрения на острую кишечную инфекцию. В школьной столовой ученик не питался. Ситуация находится на контроле ведомства, проводится проверка.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что собаки покусали более 4 тысяч жителей Красноярского края за 2023 год.