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В Красноярске в мороженом и твороге нашли кишечную палочку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалистами Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в мороженом и твороге обнаружены кишечная палочка и дрожжи.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты проверили шоколадное мороженое и обезжиренный творог в рамках входного контроля и определения качества и безопасности пищевой продукции, поступающей от поставщиков в крупные торговые сети Красноярска. Результаты лабораторного исследования показали, что в продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки и дрожжи.

Причиной обнаружения бактерий кишечной палочки является нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве продукции, сообщают в ведомстве.

Информацию направили заявителю с целью недопущения ее использования на пищевые цели и выпуска в реализацию.

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