В Красноярске в мороженом и твороге нашли кишечную палочку

Специалисты проверили шоколадное мороженое и обезжиренный творог в рамках входного контроля и определения качества и безопасности пищевой продукции, поступающей от поставщиков в крупные торговые сети Красноярска. Результаты лабораторного исследования показали, что в продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки и дрожжи.