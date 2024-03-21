Преподаватель из Тайги Игорь Осинцев стал «Инженером года — 2023»

Работник железной дороги из Кузбасса стал лауреатом российского конкурса «Инженер года — 2023». Это преподаватель Тайгинского учебного центра профессиональных квалификаций Западно-Сибирской железной дороги Игорь Осинцев. Итоги конкурса подвели в Москве в начале марта.
По инициативе преподавателя и при поддержке руководства магистрали в учебном центре переоборудовали кабинет и две лаборатории электроподвижного состава для подготовки и обучения машинистов и помощников машиниста электровозов.
Игорь Осинцев не только занимается преподавательской деятельностью, но и является автором нескольких учебных пособий по устройству электровозов, регулярно публикует свои статьи в производственно-технических и научно-популярных изданиях. Мужчина работает на ж/д уже 25 лет, имеет отраслевые и государственные награды, в том числе медаль «За развитие железных дорог».
Также мы писали, что в начале марта 11 кузбассовцев были удостоены наград президента.