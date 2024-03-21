Преподаватель из Тайги Игорь Осинцев стал «Инженером года — 2023»

Игорь Осинцев не только занимается преподавательской деятельностью, но и является автором нескольких учебных пособий по устройству электровозов, регулярно публикует свои статьи в производственно-технических и научно-популярных изданиях. Мужчина работает на ж/д уже 25 лет, имеет отраслевые и государственные награды, в том числе медаль «За развитие железных дорог».