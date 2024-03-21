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В Самаре застройщик возведет новый ЖК «Аура» на ул. Губанова

Завершить реализацию проекта в Самаре планируется к третьему кварталу 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре скоро начнется строительство нового жилого комплекса «Аура» на улице Губанова, 17. Застройщиком проекта является компания «Омега», принадлежащая известному девелоперу Анатолию Давидюку. ЖК будет располагаться на участке площадью 20,1 тыс. кв. метров.

Согласно выданному разрешению, на участке планируется возвести высотки 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет включать 810 квартир и 553 парковочных мест. Планируется завершить реализацию проекта к третьему кварталу 2027 года. Ожидаемая стоимость строительства составляет 4,37 миллиарда рублей.

Напомним, местные жители высказались против строительства высоток в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной. Они предложили построить на этом участке детский сад, школу или поликлинику из-за нехватки социальных объектов. В 2023 году мэрия Самары предоставила застройщику разрешение на подготовку документации по планировке территории в Промышленном районе города.

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