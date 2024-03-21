В Самаре застройщик возведет новый ЖК «Аура» на ул. Губанова

Напомним, местные жители высказались против строительства высоток в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной. Они предложили построить на этом участке детский сад, школу или поликлинику из-за нехватки социальных объектов. В 2023 году мэрия Самары предоставила застройщику разрешение на подготовку документации по планировке территории в Промышленном районе города.