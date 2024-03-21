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В Челябинской области начали взрывать лед на реках для пропуска половодья

На помощь пришли военные.

Источник: пресс-служба МЧС по Челябинской области

Специалисты МЧС и саперы Центрального военного округа начали взрывать лед на реках Челябинской области для профилактики потопов во время паводка. Чрезвычайное ведомство сообщило об ослаблении льда с помощью динамита на реке Нижний Тогузак возле поселка Варна, передает корреспондент АиФ-Челябинск.

«Взрывотехники Министерства обороны путем подрыва ослабили лед на площади около 1000 квадратных метров. Обеспечивали безопасность сотрудники чрезвычайного ведомства», — сообщили в МЧС.

Напомним, что накануне спасатели областной поисково-спасательной службы начали пилить и частично вынимать лед в Ашинском, Варненском, Брединском районах, Троицке и других муниципалитетах.

Судя по ранее опубликованной информации, МЧС также планирует взрывные работы на реке Сим у одноименного города.