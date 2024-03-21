В Челябинской области начали взрывать лед на реках для пропуска половодья

Специалисты МЧС и саперы Центрального военного округа начали взрывать лед на реках Челябинской области для профилактики потопов во время паводка. Чрезвычайное ведомство сообщило об ослаблении льда с помощью динамита на реке Нижний Тогузак возле поселка Варна, передает корреспондент АиФ-Челябинск.