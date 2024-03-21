Премьера «На дне. DOC» и выставка картин Поленова: куда сходить в Самаре в выходные 23−24 марта

В предстоящие выходные дни весна наконец-то вступит в свои права. Установится устойчивая плюсовая температура воздуха. В культурной жизни Самары тоже обновление — ожидается много театральных премьер и вернисажей. Рассказываем подробно, куда сходить в Самаре в выходные
КОНЦЕРТЫ
Концерт Егора Крида в Самаре 23 марта 2024.
Когда: 23 марта, 20.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 1500−6000 ₽
Завидный жених и рэпер Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу музыканта в Самаре. Концерт 12+.
Концерт группы Dabro в Самаре 24 марта 2024.
Когда: 24 марта февраля, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1300−3500 ₽
Ставшие недавно популярными «парни с района» родом из Казани споют свои незатейливые песенки в «Звезде». Обязательно прозвучат «На часах ноль-ноль» и «Юность». Концерт 12+.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
Цирк «5 континентов».
Когда: 23 марта, 12.00, 17.00, 24 марта, 12.00.
Где: Самарский цирк (ул. Самарская, 95).
Билеты: 700−1300 ₽
Российская государственная цирковая компания и заслуженный артист России Гия Эрадзе представляют новое беспрецедентное шоу «5 континентов» (3+). Это настоящая феерия на манеже, в которой задействованы более 100 артистов, невероятное разнообразие животных, огромное количество костюмов.
«Чиполлино».
Когда: 24 марта, 15.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−1500 ₽
Балет «Чиполлино» (6+) создан для детей, но танцуют в нем по-взрослому. Он не теряет популярности уже пятое десятилетие. Джанни Родари сочинил сказку «Приключения Чиполлино» в 1951 году. На ее основе был сделан мультфильм на русском языке. Музыку к нему написал композитор Карен Хачатурян. Взяв эту музыку и музыку Хачатуряна к другим мультфильмам, хореограф Генрих Майоров и создал балет «Чиполлино».
СПЕКТАКЛИ
«На дне. DOC».
Когда: 23 марта, 19.00, 24 марта, 19.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 1500 ₽
Премьера на экспериментальной сцене. «На дне. DOC» (16+) — попытка понять культурный код Самары, поделиться переживаниями о любви, поболеть за «Крылья Советов» и понять, что реализм в театре — это очень опасно. Бар — это место встреч, место совместного переживания радостных и горестных событий, место честных разговоров, которые часто невозможны в иных ситуациях.
«Станционный смотритель».
Когда: 24 марта, 18.00.
Театр драмы «Камерная сцена»
ул. Некрасовская, 27.
Билеты: 450−900 ₽
Станционный смотритель" (16+) — фантазия на тему повести Александра Пушкина. Мелкий чиновник воспитывает после смерти жены дочь Дунюшку — подростка необыкновенной красоты. Это единственный смысл его жизни. Но Дунюшку увозит в Петербург гусар, причем с согласия самой девочки…
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Душа карандаша».
Когда: с 22 марта, 10.00−18.00.
Где: галерея «Открытое пространство» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: бесплатно.
В областной библиотеке открывается выставка графики Светланы Цыкаловой «Душа карандаша» (0+). Экспозиция подарит знакомство с автором, каждая работа которого таит неповторимое очарование, способное обезоружить даже самых строгих критиков.
Выставка «Человек света».
Когда: с 15 марта по 30 мая 2024, 10.00−18.00.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 200−350 ₽
Художественный музей приглашает на ретроспективную выставку работ Василия Поленова «Человек света», приуроченную к 180-летию со дня рождения великого русского художника. В выставке принимают участие 12 крупных российских музеев.
Экскурсия «Последний год Куйбышева».
Когда: 23 марта, 12.00, 15.00.
Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Билеты: 500 ₽
Музей Алабина приглашает на авторскую иммерсивную экскурсию с директором музея «Последний год Куйбышева». Андрей Кочетков и специально приглашенные артисты погрузят гостей в атмосферу музея, Куйбышева, страны и мира 1990 года.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Театральный мастер-класс для детей.
Когда: 23, 24 марта, 10.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: от 1900 ₽
Художник Самарского театра драмы Евгения Бирюкова приглашает ребят детей на театральный мастер-класс (6+). Участники узнают тайны закулисья, прикоснутся к театральной магии и получат на память сувенир, изготовленный своими руками.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День рождения «Нулевой комнаты».
Когда: 23 марта, 17.00.
Где: центр современной культуры «Нулевая комната» (ул. Ленинградская, 77).
Билеты: выставка бесплатно, все остальное — 300−500 ₽
«Нулевая комната» отпразднует второй день рождения (18+). На вечеринке расскажут о планах центра на 2024 год. В программе также выставка «Пункт выдачи заказов 0room», в которой примут участие 13 художников из разных городов страны, и экспериментальный акустический шоукейс с участием коллективов Sylva, «Раскаты» и «Мама не узнает». After-party пройдет в баре «Сезонка».