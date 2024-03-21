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Премьера «На дне. DOC» и выставка картин Поленова: куда сходить в Самаре в выходные 23−24 марта

Публикуем полную программу мероприятий на выходные 23—24 марта 2024 года в Самаре: концерты, выставки, спектакли.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные дни весна наконец-то вступит в свои права. Установится устойчивая плюсовая температура воздуха. В культурной жизни Самары тоже обновление — ожидается много театральных премьер и вернисажей. Рассказываем подробно, куда сходить в Самаре в выходные 23—24 марта 2024 года.

КОНЦЕРТЫ 23—24 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Концерт Егора Крида в Самаре 23 марта 2024.

Когда: 23 марта, 20.00.

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).

Билеты: 1500−6000 ₽

Завидный жених и рэпер Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу музыканта в Самаре. Концерт 12+.

Концерт группы Dabro в Самаре 24 марта 2024.

Когда: 24 марта февраля, 19.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 1300−3500 ₽

Ставшие недавно популярными «парни с района» родом из Казани споют свои незатейливые песенки в «Звезде». Обязательно прозвучат «На часах ноль-ноль» и «Юность». Концерт 12+.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 23—24 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Цирк «5 континентов».

Когда: 23 марта, 12.00, 17.00, 24 марта, 12.00.

Где: Самарский цирк (ул. Самарская, 95).

Билеты: 700−1300 ₽

Российская государственная цирковая компания и заслуженный артист России Гия Эрадзе представляют новое беспрецедентное шоу «5 континентов» (3+). Это настоящая феерия на манеже, в которой задействованы более 100 артистов, невероятное разнообразие животных, огромное количество костюмов.

«Чиполлино».

Когда: 24 марта, 15.00.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−1500 ₽

Балет «Чиполлино» (6+) создан для детей, но танцуют в нем по-взрослому. Он не теряет популярности уже пятое десятилетие. Джанни Родари сочинил сказку «Приключения Чиполлино» в 1951 году. На ее основе был сделан мультфильм на русском языке. Музыку к нему написал композитор Карен Хачатурян. Взяв эту музыку и музыку Хачатуряна к другим мультфильмам, хореограф Генрих Майоров и создал балет «Чиполлино».

СПЕКТАКЛИ 23—24 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

«На дне. DOC».

Когда: 23 марта, 19.00, 24 марта, 19.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 1500 ₽

Премьера на экспериментальной сцене. «На дне. DOC» (16+) — попытка понять культурный код Самары, поделиться переживаниями о любви, поболеть за «Крылья Советов» и понять, что реализм в театре — это очень опасно. Бар — это место встреч, место совместного переживания радостных и горестных событий, место честных разговоров, которые часто невозможны в иных ситуациях.

«Станционный смотритель».

Когда: 24 марта, 18.00.

Театр драмы «Камерная сцена»
ул. Некрасовская, 27.

Билеты: 450−900 ₽

Станционный смотритель" (16+) — фантазия на тему повести Александра Пушкина. Мелкий чиновник воспитывает после смерти жены дочь Дунюшку — подростка необыкновенной красоты. Это единственный смысл его жизни. Но Дунюшку увозит в Петербург гусар, причем с согласия самой девочки…

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 23—24 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Выставка «Душа карандаша».

Когда: с 22 марта, 10.00−18.00.

Где: галерея «Открытое пространство» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: бесплатно.

В областной библиотеке открывается выставка графики Светланы Цыкаловой «Душа карандаша» (0+). Экспозиция подарит знакомство с автором, каждая работа которого таит неповторимое очарование, способное обезоружить даже самых строгих критиков.

Выставка «Человек света».

Когда: с 15 марта по 30 мая 2024, 10.00−18.00.

Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: 200−350 ₽

Художественный музей приглашает на ретроспективную выставку работ Василия Поленова «Человек света», приуроченную к 180-летию со дня рождения великого русского художника. В выставке принимают участие 12 крупных российских музеев.

Экскурсия «Последний год Куйбышева».

Когда: 23 марта, 12.00, 15.00.

Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Билеты: 500 ₽

Музей Алабина приглашает на авторскую иммерсивную экскурсию с директором музея «Последний год Куйбышева». Андрей Кочетков и специально приглашенные артисты погрузят гостей в атмосферу музея, Куйбышева, страны и мира 1990 года.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 23—24 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Театральный мастер-класс для детей.

Когда: 23, 24 марта, 10.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: от 1900 ₽

Художник Самарского театра драмы Евгения Бирюкова приглашает ребят детей на театральный мастер-класс (6+). Участники узнают тайны закулисья, прикоснутся к театральной магии и получат на память сувенир, изготовленный своими руками.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 23—24 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

День рождения «Нулевой комнаты».

Когда: 23 марта, 17.00.

Где: центр современной культуры «Нулевая комната» (ул. Ленинградская, 77).

Билеты: выставка бесплатно, все остальное — 300−500 ₽

«Нулевая комната» отпразднует второй день рождения (18+). На вечеринке расскажут о планах центра на 2024 год. В программе также выставка «Пункт выдачи заказов 0room», в которой примут участие 13 художников из разных городов страны, и экспериментальный акустический шоукейс с участием коллективов Sylva, «Раскаты» и «Мама не узнает». After-party пройдет в баре «Сезонка».

выставки и музеи