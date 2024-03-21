Премьера «На дне. DOC» и выставка картин Поленова: куда сходить в Самаре в выходные 23−24 марта

Балет «Чиполлино» (6+) создан для детей, но танцуют в нем по-взрослому. Он не теряет популярности уже пятое десятилетие. Джанни Родари сочинил сказку «Приключения Чиполлино» в 1951 году. На ее основе был сделан мультфильм на русском языке. Музыку к нему написал композитор Карен Хачатурян. Взяв эту музыку и музыку Хачатуряна к другим мультфильмам, хореограф Генрих Майоров и создал балет «Чиполлино».