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Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге сыграл в шахматы

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы, трансляция велась страничке компании в соцсети Х.

Источник: Sputnik.by

Нолана Арбо парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад, после чего он потерял чувствительность тела ниже плеч.

Как пояснил 29-летний мужчина, он любит играть в шахматы, делать этого не мог. Однако теперь он в состоянии двигать курсор по игровой доске на экране ноутбука силой мысли.

Арбо уточнил, что теперь играет в компьютерные игр.

«Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.

В январе он стал первым человеком, которому вживили имплант Telepathy («Телепатия»), предназначенный для людей, утративших возможность использовать конечности, чтобы они могли управлять смартфоном или компьютером.

Импланты Neuralink

В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант Neuralink, а полученные данные о его работе указывают на многообещающие результаты.

Позднее Маск написал, что пациент смог силой мысли управлять компьютерной мышью.

Напомним, что в 2021 году Neuralink вживила нейроимплант в мозг обезьяны. Маск тогда пояснил, что примат с помощью мозга может играть в видеоигры. До этого компания провела эксперимент по чипированию свиней. Инженеры сначала вживили в мозг животных имплант, а затем без вреда для их здоровья извлекли его.

технологии