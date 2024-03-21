Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге сыграл в шахматы

Нолана Арбо парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад, после чего он потерял чувствительность тела ниже плеч.
Как пояснил 29-летний мужчина, он любит играть в шахматы, делать этого не мог. Однако теперь он в состоянии двигать курсор по игровой доске на экране ноутбука силой мысли.
Арбо уточнил, что теперь играет в компьютерные игр.
«Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.
В январе он стал первым человеком, которому вживили имплант Telepathy («Телепатия»), предназначенный для людей, утративших возможность использовать конечности, чтобы они могли управлять смартфоном или компьютером.
Импланты Neuralink
В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант Neuralink, а полученные данные о его работе указывают на многообещающие результаты.
Позднее Маск написал, что пациент смог силой мысли управлять компьютерной мышью.
Напомним, что в 2021 году Neuralink вживила нейроимплант в мозг обезьяны. Маск тогда пояснил, что примат с помощью мозга может играть в видеоигры. До этого компания провела эксперимент по чипированию свиней. Инженеры сначала вживили в мозг животных имплант, а затем без вреда для их здоровья извлекли его.