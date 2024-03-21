Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге сыграл в шахматы

Напомним, что в 2021 году Neuralink вживила нейроимплант в мозг обезьяны. Маск тогда пояснил, что примат с помощью мозга может играть в видеоигры. До этого компания провела эксперимент по чипированию свиней. Инженеры сначала вживили в мозг животных имплант, а затем без вреда для их здоровья извлекли его.