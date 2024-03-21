Жители Бухары запустили видеочеллендж в честь Всемирного дня поэзии

Всемирный день поэзии (WPD) отмечается 21 марта в разных уголках планеты вот уже четверть века. Праздник учрежден ЮНЕСКО с целью «поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения».
Любители литературы Бухары решили не отставать от всего мира и отправить через Интернет свои поэтические поздравления друзьям и коллегам.
Цель акции простая, но благородная, отмечает модератор кружка «Бухарская литературная школа», кандидат педагогических наук, доцент Бухарского университета инноваций (БУИ) Замира Хасанова. Заключается она, прежде всего, в привлечении максимального круга молодежи к лучшим образцам как отечественной узбекской, так и мировой литературы.
Поэтические беседы существовали издревле — в средневековой Бухаре проведение в домах как знатных, так и самых обычных горожан, такого рода общения — с чтением стихов Алишера Навои и Мирза Бедиля и с участием музыкантов — было очень популярным. Время изменило лишь форму этих творческих встреч.
И одной из таких новых форм стало прозвучавшее в исполнении чемпиона мира по боксу бухарца Шахрама Гиясова известное стихотворение «Быть злым к неправде — это доброта» Евгения Евтушенко.
Это своеобразное видеообращение чемпиона к своим болельщикам набрало большую популярность в социальных сетях и стало еще одним поводом для интереса молодых людей к поэзии. Тем более, что Евтушенко гостил когда-то в древней Бухаре и посвятил городу немало поэтических строк.
Традицию подхватили бухарцы разных возрастов и профессий, в исполнении которых в размещенных в эти дни в Фейсбуке и Телеграме роликах звучат в оригинале и в переводах стихотворения Алишера Навои, Вильяма Шекспира, Абдуллы Арипова, Адама Мицкевича, Низара Каббани, Сергея Есенина, Ташпулата Хамида, Виктора Гюго, а также современных бухарских поэтов.
Поэтические строки звучат на узбекском, русском, английском, польском, арабском, фарси, французском и других языках.
В планах творческого кружка «Бухарская литературная школа» — составление литературной карты Бухары, расширение экспозиций литературных музеев, празднование знаменательных и памятных дат, проведение поэтических вечеров. Нынешний видеочеллендж, заявляет местная интеллигенция, способен разрастись в месячники различных мероприятий в вузах, школах, театрах, музеях, предприятиях, учреждениях.