Жители Бухары запустили видеочеллендж в честь Всемирного дня поэзии

Поэтические беседы существовали издревле — в средневековой Бухаре проведение в домах как знатных, так и самых обычных горожан, такого рода общения — с чтением стихов Алишера Навои и Мирза Бедиля и с участием музыкантов — было очень популярным. Время изменило лишь форму этих творческих встреч.