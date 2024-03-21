Участникам СВО в Хабаровском крае компенсируют траты на коммуналку

Дополнительную меру социальной поддержки ввели в Хабаровском крае по поручению губернатора региона Михаила Дегтярева для участников Специальной военной операции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается на весь период нахождения военнослужащего в зоне СВО.
—Документы о назначении компенсации на оплату коммунальных услуг можно подать в МФЦ, либо в центр соцподдержки по месту жительства. Также заявления принимаются в электронном виде на сайте uslugi27.ru. Форма заявления размещена на сайте министерства социальной защиты Хабаровского края. Дополнительную консультацию по предоставлении компенсации граждане могут уточнить по телефону «горячей линии» министерства:
Граждане, призванные на СВО по мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год — за одно транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения. Мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пени в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жильё и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Участникам СВО и членам их семей также положена компенсация части расходов на газификацию, а также на приобретение и установку внутридомового газового оборудования в размере фактически понесенных расходов, но не более 150 тысяч рублей.
Кроме того, по решению губернатора Хабаровского края, одиноко проживающим родителям погибших участников СВО, могут предоставляться благоустроенные квартиры в специальных домах ветеранов. Но есть несколько условий. Они должны проживать в неблагоустроенных жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма, и состоять на учёте в качестве нуждающихся.