Участникам СВО в Хабаровском крае компенсируют траты на коммуналку

—Документы о назначении компенсации на оплату коммунальных услуг можно подать в МФЦ, либо в центр соцподдержки по месту жительства. Также заявления принимаются в электронном виде на сайте uslugi27.ru. Форма заявления размещена на сайте министерства социальной защиты Хабаровского края. Дополнительную консультацию по предоставлении компенсации граждане могут уточнить по телефону «горячей линии» министерства: 8 (4212) 23−23−23 , — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Отметим, что в настоящее время в регионе действует 27 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Среди них ряд новых — их в ходе расширенного заседания краевого правительства представил губернатор Михаил Дегтярев. Так, в конце прошлого года был принят новый закон, который устанавливает право участников спецоперации, удостоенных госнаград, на получение земельных участков в собственность бесплатно. Кроме того, детям участников СВО, обучающимся в профессиональных и общеобразовательных организациях, предоставляется бесплатное горячее питание на сумму не менее 250 рублей в день.