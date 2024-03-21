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Участникам СВО в Хабаровском крае компенсируют траты на коммуналку

По поручению губернатора региона, размер льготы составит 50% от трат на ЖКХ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Дополнительную меру социальной поддержки ввели в Хабаровском крае по поручению губернатора региона Михаила Дегтярева для участников Специальной военной операции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается на весь период нахождения военнослужащего в зоне СВО.

 —Документы о назначении компенсации на оплату коммунальных услуг можно подать в МФЦ, либо в центр соцподдержки по месту жительства. Также заявления принимаются в электронном виде на сайте uslugi27.ru. Форма заявления размещена на сайте министерства социальной защиты Хабаровского края. Дополнительную консультацию по предоставлении компенсации граждане могут уточнить по телефону «горячей линии» министерства: 8 (4212) 23−23−23, — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Отметим, что в настоящее время в регионе действует 27 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Среди них ряд новых — их в ходе расширенного заседания краевого правительства представил губернатор Михаил Дегтярев. Так, в конце прошлого года был принят новый закон, который устанавливает право участников спецоперации, удостоенных госнаград, на получение земельных участков в собственность бесплатно. Кроме того, детям участников СВО, обучающимся в профессиональных и общеобразовательных организациях, предоставляется бесплатное горячее питание на сумму не менее 250 рублей в день.

Граждане, призванные на СВО по мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год — за одно транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения. Мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пени в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жильё и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Участникам СВО и членам их семей также положена компенсация части расходов на газификацию, а также на приобретение и установку внутридомового газового оборудования в размере фактически понесенных расходов, но не более 150 тысяч рублей.

Кроме того, по решению губернатора Хабаровского края, одиноко проживающим родителям погибших участников СВО, могут предоставляться благоустроенные квартиры в специальных домах ветеранов. Но есть несколько условий. Они должны проживать в неблагоустроенных жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма, и состоять на учёте в качестве нуждающихся.