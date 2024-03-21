Машинист электрички КрасЖД рассказал о правилах безопасности водителям автобусов

Чтобы напомнить о правилах безопасности на переездах, железнодорожники организовали встречу коллектива водителей ПАТП с опытным машинистом городской электрички Красноярска. Такой формат выбран не случайно. Маршруты внутригородских электропоездов и автобусов пересекаются именно на переездах, при этом машинисты несут такую же ответственность за жизнь своих пассажиров, как и их коллеги-автобусники.