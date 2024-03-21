Машинист электрички КрасЖД рассказал о правилах безопасности водителям автобусов

Цель акции — продвижение культуры безопасного управления транспортным средством среди водителей автобусов.
Мероприятие прошло в одном из самых крупных пассажирских автотранспортных предприятий краевого центра — ПАТП № 7. Его автобусные маршруты охватывают сразу несколько районов правобережья Красноярска, где проходит Транссиб и множество промышленных подъездных путей. Выполняя пассажирские перевозки, автобусы пересекают их ежедневно.
Чтобы напомнить о правилах безопасности на переездах, железнодорожники организовали встречу коллектива водителей ПАТП с опытным машинистом городской электрички Красноярска. Такой формат выбран не случайно. Маршруты внутригородских электропоездов и автобусов пересекаются именно на переездах, при этом машинисты несут такую же ответственность за жизнь своих пассажиров, как и их коллеги-автобусники.
Представитель КрасЖД рассказал о случаях, когда водители пытались проскочить через железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, не задумываясь о последствиях. И напомнил, что поезд остановить мгновенно невозможно — его тормозной путь достигает одного километра. Машинист призвал участников дорожного движения никогда не рисковать и неукоснительно соблюдать ПДД при проезде через переезды, не подвергать риску людей — своих пассажиров и пассажиров поездов.
Добавим, акция является частью комплексной работы КрасЖД, направленной на снижение количества ДТП, допускаемых водителями на переездах. Железнодорожники регулярно посещают автошколы и автопредприятия Красноярска и края, где рассказывают, чем может обернуться невнимательность и поспешность при пересечении путей.
На переездах КрасЖД созданы все необходимые условия: установлены современные предупредительные и заградительные устройства, системы автоматической сигнализации, освещение. Однако полностью решить проблему подобных нарушений может только ответственное поведение самих водителей.