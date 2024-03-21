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В Волгограде рассказали о вреде металлоискателей для здоровья

Сейчас практически в каждой школе и на вокзалах установлены металлодетекторы. В Роспотребнадзоре объяснили, может ли излучение от таких устройств повлиять на самочувствие.

Источник: Волгоградская правда

Металлодетекторы необходимы, чтобы не дать злоумышленникам пронести запрещенные вещи в образовательные учреждения и места общего пользования. Устройство основано на действии магнитов, рентгеновское излучение в нем отсутствует.

Уровень электромагнитного поля металлоискателя сопоставим с работающим телевизором или утюгом, объяснили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Излучение от рамок не может повлиять на здоровье. Однако через металлодетектор нельзя проходить людям с кардиостимуляторами — может нарушиться их работа.

При установке металлодетектора выдаются разрешительные документы, в том числе сертификаты соответствия требованиям безопасности.

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