В Волгограде рассказали о вреде металлоискателей для здоровья

Металлодетекторы необходимы, чтобы не дать злоумышленникам пронести запрещенные вещи в образовательные учреждения и места общего пользования. Устройство основано на действии магнитов, рентгеновское излучение в нем отсутствует.
Уровень электромагнитного поля металлоискателя сопоставим с работающим телевизором или утюгом, объяснили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Излучение от рамок не может повлиять на здоровье. Однако через металлодетектор нельзя проходить людям с кардиостимуляторами — может нарушиться их работа.
При установке металлодетектора выдаются разрешительные документы, в том числе сертификаты соответствия требованиям безопасности.