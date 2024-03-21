190 машин и 400 рабочих убирают снег в Красноярске

Уборкой снега в Красноярске занимаются 190 машин и 400 рабочих, рассказали в пресс-службе администрации города.
Отметим, что за ночь выпало до 10 см осадков. Всю ночь снег убирали около 80 единиц уборочной техники, опасные места обработали противогололёдными материалами.
В утренние часы техника продолжила работы. Днём пешеходные дорожки, остановки, тротуары, подходы к пешеходным переходам будут чистить порядка 400 человек, дороги — 190 единиц техники. Противогололёдные материалы будут применять с учётом погоды.