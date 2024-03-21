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190 машин и 400 рабочих убирают снег в Красноярске

Опасные места обработаны противогололёдными материалами.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Уборкой снега в Красноярске занимаются 190 машин и 400 рабочих, рассказали в пресс-службе администрации города.

Отметим, что за ночь выпало до 10 см осадков. Всю ночь снег убирали около 80 единиц уборочной техники, опасные места обработали противогололёдными материалами.

В утренние часы техника продолжила работы. Днём пешеходные дорожки, остановки, тротуары, подходы к пешеходным переходам будут чистить порядка 400 человек, дороги — 190 единиц техники. Противогололёдные материалы будут применять с учётом погоды.