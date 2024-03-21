Куда пойти праздновать Навруз? Подборка мероприятий в Ташкенте

В Национальном парке Ташкента с 20 по 24 марта пройдет фестиваль Makon Fest-2024. В рамках фестиваля планируется приготовить рекордные 10 тонн сумаляка.
Кроме того, ташкентцы и гости столицы в течение пяти дней смогут насладиться концертами национальной и современной музыки, выступлениями танцевальных коллективов, веселыми фольклорными играми. На фестивале также будут организованы ремесленные ярмарки и мастер-классы, спортивные турниры и флешмобы.
С подробной программой фестиваля Makon Fest-2024 можно ознакомиться по ссылке.
Парк Tashkent City приглашает на праздничную шоу-программу 21 и 22 марта, где посетители смогут поучаствовать в приготовлении праздничного обеда в национальных традициях.
Гостей ждет двухтонный сумаляк, фольклорные ансамбли, уличный театр, кулинарные мастер-классы, концертная программа, развлекательные мероприятия и запуск музыкального фонтана.
Мероприятия начинаются в 15:00, концертная программа — в 19:00. Вход свободный.
В Central Park 21 и 22 марта также пройдут праздничные мероприятия для детей и взрослых. Гостей ждет шоу аниматоров и иллюзионистов, танцевальные и музыкальные выступления, конкурсы и веселые старты. Начало — в 18:00. Вход свободный.
На празднование Навруза приглашает и Magic City. 21 марта гостей ожидает культурно-развлекательная программа. Также они смогут поучаствовать в приготовлении и дегустации сумаляка. Праздничные мероприятия начинаются в 12:00.
ГАБТ имени Алишера Навои приглашает всех жителей и гостей столицы на Дни открытых дверей в честь Навруза и Международного Дня театра. С 22 по 26 марта для всех жителей и гостей столицы вход в театр будет свободным. Пускать в театр будут в порядке живой очереди.
Желающим провести эти дни в культурной среде Большой театр Узбекистана предлагает посмотреть:
— 22 марта в 18:00 — Вечер итальянской музыки «Три тенора»;
— 23 марта в 18:00 — Дж. Верди, опера «Аида»;
— 24 марта в 18.00 — Р. Абдуллаев, опера «Садокат»;
— 25 марта в 18.00 — концерт оперных солистов ГАБТ имени Алишера Навои;
— 26 марта в 12.00 и в 18.00 — концерт ансамбля национального танца «Тумор».
Агентство кинематографии и Национальный центр развития кинематографии организовали бесплатный показ ряда национальных фильмов в кинотеатрах под девизом «Пусть каждый наш день будет как Навруз!». Показ фильмов в честь праздника пройдет в кинотеатрах
В эти дни зрители увидят такие ленты, как «Яша, хотин», «Осмондаги болалар-3», «Абдулла Орипов», «Пулинг бўлса…», «Орзулар қанотида».
Художественная галерея 139 Documentary center приглашает к себе отпраздновать Навруз. 21 и 22 марта гостей ожидает арт-лаборатория, показ узбекских клипов и анимации, гадание на сумаляке. Празднование начнется в 11:00. Вход свободный.
На многих столичных рынках в преддверии праздника работают ярмарки продуктов питания по доступным ценам. Продуктовые рынки будут работать и 21 марта. В праздничные дни на их территории также будут организованы культурные программы.