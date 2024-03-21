Куда пойти праздновать Навруз? Подборка мероприятий в Ташкенте

ГАБТ имени Алишера Навои приглашает всех жителей и гостей столицы на Дни открытых дверей в честь Навруза и Международного Дня театра. С 22 по 26 марта для всех жителей и гостей столицы вход в театр будет свободным. Пускать в театр будут в порядке живой очереди.