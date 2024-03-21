Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет.
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, он нарушил общественный порядок и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.
«Расстроен… Но она (дочка — ред.) должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи», — сказал актер после вынесенного решения.
Он также сказал, что с ним все в порядке, назвал себя «тертым калачом», которого таким наказанием «вряд ли собьешь с пути».
«Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном обжаловании решения суда.