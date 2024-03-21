Куда с улиц Алматы пропали электробусы, рассказали в автопарке

«В данном лоте было всего два участника, и, учитывая, что нашу заявку оставили без рассмотрения, то есть фактически не принятой, то, получается, всего один участник. А согласно пункту 179 правил, конкурс на право обслуживания маршрута перевозок пассажиров и багажа признается несостоявшимся, если представлена заявка только одного участника, и объявляется повторно».