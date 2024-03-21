Куда с улиц Алматы пропали электробусы, рассказали в автопарке

Читатели Tengrinews сообщили на редакционный WhatsApp-номер, что на 206-м маршруте, курсирующем по проспекту Толе би, который с 2019 года обслуживается электробусами, ездят обычные газовые автобусы вместо электрических.
Мы обратились за комментарием в акимат, где нам сообщили, что маршрут № 206 теперь обслуживает перевозчик ECOBUS Service, по нему курсируют 14 газовых автобусов. При этом электрические автобусы в настоящее время не задействованы в пассажирских перевозках в городе.
В самом автопарке — ТОО «Алматинский электроавтобусный парк № 1» нам сообщили, что они не смогли выиграть тендер на свой маршрут. Конкурс был проведен управлением городской мобильности 5 января 2024 года, а заявку на участие компания подала 18 января согласно правилам.
Однако 15 февраля 2024 года они получили уведомление, что в рассмотрении их конкурсной заявки отказано. При этом конкурс уже был завершен.
«По правилам пассажирских перевозок секретарь комиссии при несоответствии заявки и прилагаемых к ней документов должна была в течение семи рабочих часов с даты и времени подачи документов письменно уведомить нас с указанием несоответствий. А УГМ отправил уведомление спустя 28 дней, уже после проведения конкурса и объявления итогов».
Поводом для отказа в рассмотрении заявки стала якобы неполнота или несоответствие представленных автопарком документов. По правилам после этого управление должно было запросить необходимую информацию. 1 февраля конкурсная комиссия провела осмотр компании и убедилась, что все соответствует требованиям.
«В данном лоте было всего два участника, и, учитывая, что нашу заявку оставили без рассмотрения, то есть фактически не принятой, то, получается, всего один участник. А согласно пункту 179 правил, конкурс на право обслуживания маршрута перевозок пассажиров и багажа признается несостоявшимся, если представлена заявка только одного участника, и объявляется повторно».
Автопарк обратился за защитой своих прав в прокуратуру и, как утверждают в автопарке, прокуратура Алматы вынесла акт надзора по факту необоснованного вынесения отрицательного заключения предконкурсной комиссии.
В автопарке сообщили, что все 17 автобусов, которые ранее обслуживали 206-й маршрут, сейчас находятся в парке в состоянии готовности к возвращению на маршруты. Водители также сохранили свои рабочие места и сейчас проходят обучение по повышению квалификации.
Кроме того, автопарк заключил контракт на поставку им дополнительных 175 единиц электрических автобусов. 60 автобусов уже находятся в автопарке. В компании отметили, что в планах у них работа на шести маршрутах.
Мы запросили в акимате Алматы информацию о причинах передачи 206-го маршрута другому перевозчику, но пока не получили подробного ответа.