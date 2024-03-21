Фестиваль книжной культуры «КнигаМарт — 2024» откроется в Иркутске 22 марта

В его рамках состоится более 60 мероприятий литературной, профессиональной, региональной и арт-программ. Их участниками станут известные писатели, критики, художники, издатели регионального и всероссийского уровня, а также участники различных творческих и научных сообществ. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Иркутской области и Иркутской нефтяной компании . Организаторы — Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс».

«КнигаМарт» способствует развитию книжной культуры, интереса к литературе и чтению. Это особенно важно в Год семьи, потому что любовь к книгам закладывается в детстве, а чтение — дело семейное. Работа с начинающими читателями — важная особенность фестиваля. Его программа рассчитана как на читателей, так и на специалистов библиотек, которые смогут узнать много интересного о современном книжном мире, познакомиться с авторами, узнать, как работают издательства", — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Тема фестиваля 2024 года — «Книга и место». Его участникам расскажут, каким образом имена писателей и поэтов, их произведения вписаны в названия отдельных домов и целых городов и продолжают жить в разных форматах за пределами книжных полок. Впервые в Иркутске выступит Юлия Зайцева, продюсер популярного отечественного автора Алексея Иванова, автор Telegram-канала о работе на книжном рынке «Рукописи горят». Она расскажет, как историческая проза с элементами фэнтези и документальные проекты влияют на популярность конкретных мест. Состоятся презентации книг столичных и региональных издательств, выставки книжных иллюстраций, авторские экскурсии, научно-популярные лекции, специализированные лекции от сотрудников библиотек Санкт-Петербурга и Российской государственной библиотеки (Москва), круглые столы, библиотечное ток-шоу «Ночной Шмидт». Творческие встречи проведут директор и главный редактор издательства TATLIN Эдуард Кубенский; профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книг «Нимб и крест: как читать русские иконы», «Цари и самозванцы: борьба идей в России Смутного времени» Дмитрий Антонов; научный журналист, автор книг о палеонтологии и развитие жизни на Земле: «Древние чудовища России», «Динозавры России», «История Земли: от звездной пыли к звездной пыли» Антон Нелихов.