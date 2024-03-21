Фестиваль книжной культуры «КнигаМарт — 2024» откроется в Иркутске 22 марта

В его рамках состоится более 60 мероприятий литературной, профессиональной, региональной и арт-программ. Их участниками станут известные писатели, критики, художники, издатели регионального и всероссийского уровня, а также участники различных творческих и научных сообществ. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. Организаторы — Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс».
«КнигаМарт» способствует развитию книжной культуры, интереса к литературе и чтению. Это особенно важно в Год семьи, потому что любовь к книгам закладывается в детстве, а чтение — дело семейное. Работа с начинающими читателями — важная особенность фестиваля. Его программа рассчитана как на читателей, так и на специалистов библиотек, которые смогут узнать много интересного о современном книжном мире, познакомиться с авторами, узнать, как работают издательства", — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
«Библиотека имени Молчанова-Сибирского покажет жителям и гостям области работу Школы креативных индустрий, где состоятся мастер-классы, и новое экспериментальное экспозиционное пространство о сибирской литературе “Средиземье”. Для семейной аудитории представим проект из Владивостока “Сказки с молоком”. Торжественной частью программы станет церемония награждения победителей областного конкурса “Лучшая книга года — 2023”, — сказала директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.
Основные события фестиваля пройдут в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Некоторые мероприятия состоятся на площадках партнеров — книготорговой группы «ПродаЛитЪ», галереи «Revoлюция» и Галереи Бронштейна. Ряд творческих встреч и выставок состоятся в Усть-Куте и поселке Усть-Ордынский.
Следить за новостями «КнигаМарта» можно на сайтах knigamart38.ru и culture38.ru, на страницах библиотеки в социальных сетях. Все мероприятия фестиваля бесплатны для посещения, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.