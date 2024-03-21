В Хабаровске установят памятник Всеволоду Сысоеву и тигрице Ригме

Определены две возможные площадки для установки нового монумента: территория сквера в районе арены «Ерофей», недалеко от улицы, названной в честь В. П. Сысоева, а также район пересечения Амурского бульвара с улицей Фрунзе, где ранее он проживал. Размеры скульптурной композиции — 2,4×1,5 х 2,4 метра, она будет выполнена из тонированной бронзы, установленной на постаменте-скале. Дизайн-проект выполнил Центр «Амурский тигр».



Всеволод Петрович Сысоев был дальневосточным ученым-краеведом, географом и путешественником, заслуженным работником культуры РСФСР, членом Союза писателей России. В 1995 году ему было присвоено звание почетного гражданина города Хабаровска. Одной из самых известных книг Всеволода Сысоева является сборник повестей и рассказов «Золотая Ригма».



Герои книги — обитатели дальневосточной тайги: кабаны, волки, медведи, изюбры, куницы, храбрые тигроловы и хозяин леса — амурский тигр. Проголосовать за место, где установят памятник, можно по ссылке .