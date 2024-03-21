С 3 июня в центре Перми появятся новые платные парковки

Зона платных парковок расширится в центре Перми с 3 июня, сообщает администрация города со ссылкой на пермскую дирекцию дорожного движения.
В начале лета в городе начнут работать четыре плоскостные перехватывающие парковки. Две из них будут размещены на улице Мира возле домов № 39 и № 45, одна возле остановки «Разгуляй» и ещё одна в районе пермского экстрим парка. Отличительная черта такого вида парковок — приспособленность для длительного пребывания автомобилей. Стоимость размещения авто составит 20 рублей в час. Машину можно будет оставить на весь день, однако, заплатить только за четыре часа.
«Плоскостная перехватывающая парковка представляет собой одноуровневую площадку для временного размещения автотранспорта, оборудованную системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и разметкой», — уточнили в администрации города.
На улице Белинского возле дома № 52 и возле ТРК «Семья» в это же время начнут работу две внутризональные плоскостные парковки. Стоимость одного часа также составляет 20 рублей.
Как отметил начальник городской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко, выгода такого вида парковок в возможности сэкономить при непрерывном использовании. Оставив машину на десять часов, заплатить можно будет только за шесть.
Зона платных парковок в июне 2024 года появится также и на других центральных улицах Перми. Они будут размещены на улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Юрия Смирнова, на улице Седова и улице Глеба Успенского — от Куйбышева до Пионерской. На этих участках стоимость парковки составит 20 рублей в час.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о планах городской администрации по контролю парковки электросамокатов. По новым правилам средства индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет оставлять на велопарковках за пределами городского центра и вне магистралей городского значения. При нарушении правил СИМ будут отправляться на штрафстоянки.