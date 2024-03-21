С 3 июня в центре Перми появятся новые платные парковки

В начале лета в городе начнут работать четыре плоскостные перехватывающие парковки. Две из них будут размещены на улице Мира возле домов № 39 и № 45, одна возле остановки «Разгуляй» и ещё одна в районе пермского экстрим парка. Отличительная черта такого вида парковок — приспособленность для длительного пребывания автомобилей. Стоимость размещения авто составит 20 рублей в час. Машину можно будет оставить на весь день, однако, заплатить только за четыре часа.