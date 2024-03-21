Памятник Юрию Гагарину установят на проспекте его имени в Нижнем Новгороде

Памятник Юрию Гагарину установят на названном в его честь проспекте в Нижнем Новгороде, сообщает нижегородское региональное отделение КПРФ ВКонтакте.
Инициативу отделения КПРФ одобрили на заседании Комитета по увековечению памяти 20 марта. Памятник летчику-космонавту установят в честь 90-летия со дня его рождения.
Памятник появится на проспекте Гагарина. Точное место для его установки еще не выбрали.
Ожидается принятие соответствующего решение Гордумой.
Напомним, 90 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина отмечалось 9 марта. Он посещал город Горький в феврале 1963 года. Гагарин побывал на ГАЗе, осмотрел достопримечательности в верхней части города и посетил Чкаловск.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что универсальную спортплощадку планируют создать на проспекте Гагарина.