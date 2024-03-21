Памятник Юрию Гагарину установят на проспекте его имени в Нижнем Новгороде

Напомним, 90 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина отмечалось 9 марта. Он посещал город Горький в феврале 1963 года. Гагарин побывал на ГАЗе, осмотрел достопримечательности в верхней части города и посетил Чкаловск.