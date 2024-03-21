Водителя с табличкой «БОРОДА» вместо номеров на автомобиле остановили в Иркутске

Настоящий фанат бороды появился в Иркутской области. 37-летний мужчина даже сделал табличку «БОРОДА65» на своем автомобиле вместо государственных номеров. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
— Несколько дней назад полицейские заметили внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», который разъезжал без регистрационных знаков. Инспекторы попросили водителя предъявить документы на машину, а также водительское удостоверение. Мужчина предоставил водительские права, договор купли-продажи, доверенность, копию протокола об изъятии регистрационных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства, а вот паспорт автомобиля сибиряк так и не показал, — говорят в МВД.
Как выяснилось, мужчина купил автомобиль в 2020 году, но на учет машину так и не поставил. В прошлом году его остановил экипаж ДПС, а так как автомобиль сняли с регистрационного учета, инспекторы изъяли номера и свидетельство о регистрации внедорожника.
Из-за отсутствия паспорта, в отношении мужчины составили несколько протоколов. Мужчину отстранили от управления автомобилем, а машину поместили на специализированную стоянку.