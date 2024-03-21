Водителя с табличкой «БОРОДА» вместо номеров на автомобиле остановили в Иркутске

Как выяснилось, мужчина купил автомобиль в 2020 году, но на учет машину так и не поставил. В прошлом году его остановил экипаж ДПС, а так как автомобиль сняли с регистрационного учета, инспекторы изъяли номера и свидетельство о регистрации внедорожника.