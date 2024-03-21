В Воронеже назвали условия отключения центрального отопления в 2024 году

В мэрии Воронежа напомнили условия отключения отопления в 2024 году. Они ничем не отличаются от многолетних. Как всегда, городские власти будут ждать, пока среднесуточная температура в течение пяти дней не будет опускаться ниже +8 градусов.
В то же время отключить отопление можно и раньше. Но для этого нужно провести собрание собственников жилья и оформить соответствующее решение. А дальше уже дело управляющей компании, до сведения работников которых должны довести намерение владельцев квартир отключить тепло, либо ТСЖ воплотить желание людей в жизнь.
Ну, а если заморачиваться организацией собрания неохота, нужно будет ждать потепления. Пока в перспективе его не видно. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки продолжение ночных морозов. Существенно потеплеть может в воскресенье, 24 марта, и в понедельник, 25 марта. Но и в эти дни среднесуточная температура не поднимется хотя бы до +8.
Напомним, в 2023 году отопление в Воронеже отключали 10 апреля, в 2022-м — 13 апреля, в 2021-м — 16 апреля. Наверняка и в 2024-м это произойдет не раньше десятых чисел второго месяца весны.