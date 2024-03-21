В Воронеже назвали условия отключения центрального отопления в 2024 году

Ну, а если заморачиваться организацией собрания неохота, нужно будет ждать потепления. Пока в перспективе его не видно. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки продолжение ночных морозов. Существенно потеплеть может в воскресенье, 24 марта, и в понедельник, 25 марта. Но и в эти дни среднесуточная температура не поднимется хотя бы до +8.