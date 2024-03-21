Жители Узбекистана стали путешествовать в 2 раза чаще

На такой масштабный рост могло повлиять и число стран, в которые узбекистанцы могут въехать без визы.
Узбекистан, по данным компании Henley & Partners, за последние 5 лет поднялся в рейтинге паспортов по количеству доступных безвизовых направлений с 85 на 80 позицию.
За первые два месяца года чаще всего узбекистанцы посещали:
- Кыргызстан — 374,2 тысячи;
- Таджикистан — 178,5 тысячи;
- Казахстан — 117,3 тысячи;
- Саудовская Аравия — 51,3 тысячи;
- Россия — 33,6 тысячи;
- ОАЭ — 26,2 тысячи;
- Турция — 23,5 тысячи;
- Кувейт — 8,9 тысячи;
- Египет — 5,4 тысячи;
- Таиланд — 4,7 тысячи;
- другие страны — 26,4 тысячи.
При этом приоритетным направлением для жителей страны остается внутренний туризм.
Напомним, что туристы могут возместить через специальную платформу на свою банковскую карту по окончании внутреннего путешествия:
15 процентов от суммы авиабилета в обе стороны при путешествии авиасообщением, но не более 150 тысяч сумов;
15 процентов от суммы билета в обе стороны при путешествии железнодорожным транспортом или на автобусе, но не более 80 тысяч сумов;
15 процентов от суммы расходов при ночевке в средствах размещения, но не более 80 тысяч сумов;
50 процентов от суммы каждого посещения театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тысяч сумов.