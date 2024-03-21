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Жители Узбекистана стали путешествовать в 2 раза чаще

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В январе-феврале текущего года за границей побывали 850 тысяч туристов из Узбекистана, что почти в 2 раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На такой масштабный рост могло повлиять и число стран, в которые узбекистанцы могут въехать без визы.

Узбекистан, по данным компании Henley & Partners, за последние 5 лет поднялся в рейтинге паспортов по количеству доступных безвизовых направлений с 85 на 80 позицию.

За первые два месяца года чаще всего узбекистанцы посещали:

  • Кыргызстан — 374,2 тысячи;
  • Таджикистан — 178,5 тысячи;
  • Казахстан — 117,3 тысячи;
  • Саудовская Аравия — 51,3 тысячи;
  • Россия — 33,6 тысячи;
  • ОАЭ — 26,2 тысячи;
  • Турция — 23,5 тысячи;
  • Кувейт — 8,9 тысячи;
  • Египет — 5,4 тысячи;
  • Таиланд — 4,7 тысячи;
  • другие страны — 26,4 тысячи.

При этом приоритетным направлением для жителей страны остается внутренний туризм.

Напомним, что туристы могут возместить через специальную платформу на свою банковскую карту по окончании внутреннего путешествия:

15 процентов от суммы авиабилета в обе стороны при путешествии авиасообщением, но не более 150 тысяч сумов;

15 процентов от суммы билета в обе стороны при путешествии железнодорожным транспортом или на автобусе, но не более 80 тысяч сумов;

15 процентов от суммы расходов при ночевке в средствах размещения, но не более 80 тысяч сумов;

50 процентов от суммы каждого посещения театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тысяч сумов.

туризм и отдых
экономика