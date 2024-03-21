Жители Узбекистана стали путешествовать в 2 раза чаще

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В январе-феврале текущего года за границей побывали 850 тысяч туристов из Узбекистана, что почти в 2 раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, передает корреспондент Podrobno.uz.