Педучилище во Владивостоке хотят передать из ведения ДВФУ в край

Профессиональный колледж ДВФУ во Владивостоке, ранее известный как Педагогическое училище и расположенный на одноименной остановке, планируют перевести под управление краевого правительства, сообщает ИА PrimaMedia.
«Передача колледжа в край планируется, сейчас подготавливаются все необходимые документы, — сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья. — После того, как колледж станет подведомственен министерству профессионального образования, намечены планы об увеличении выпускаемых педагогических кадров. Это увеличение мест и расширение перечня направлений подготовки».
Отметим, что сейчас, согласна сайту ДВФУ (12+), учебное заведение готовит специалистов по следующим образовательным программам: «Преподавание в начальных классах», «Банковское дело», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».