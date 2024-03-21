Педучилище во Владивостоке хотят передать из ведения ДВФУ в край

«Передача колледжа в край планируется, сейчас подготавливаются все необходимые документы, — сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья. — После того, как колледж станет подведомственен министерству профессионального образования, намечены планы об увеличении выпускаемых педагогических кадров. Это увеличение мест и расширение перечня направлений подготовки».