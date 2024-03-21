Сегодня в Воронеже отключат светофоры около Галереи Чижова

В четверг, 21 марта, будет приостановлена работа светофоров в Воронеже на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской. Светофорные объекты в районе ТРЦ «Галерея Чижова» не будут работать с 10:00 до 15:00.
Временные неудобства связаны с внедрением интеллектуальной транспортной системы. Напомним, ИТС работает через компьютерную сеть с общего сервера. В неё входят датчики движения общественного транспорта, обзорные видеокамеры, метеостанции, а также подсказки о наличии свободных мест на парковках.
Водителей просят руководствоваться требованиями дорожных знаков, проявлять уважение к участникам движения, не нарушать ПДД — без цветовых указателей.