Магазины у Гордеевского универмага начали сносить в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы в соцсетях.
Собственник Гордеевского универмага сменился. Ранее здание принадлежало ОАО «Канавинохлеб», но в начале 2023 года Арбитражный суд признал организацию банкротом, а универмаг — выставили на торги за 376,9 млн рублей.
При новом собственнике универмаг опустел. Предполагается, что новый владелец запланировал большую перестройку.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что исторический дом на улице Семашко снесут из-за его плохого состояния.