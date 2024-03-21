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Магазины у Гордеевского универмага начали сносить в Нижнем Новгороде

Собственник Гордеевского универмага сменился.

Источник: соцсети

Магазины у Гордеевского универмага начали сносить в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы в соцсетях.

Собственник Гордеевского универмага сменился. Ранее здание принадлежало ОАО «Канавинохлеб», но в начале 2023 года Арбитражный суд признал организацию банкротом, а универмаг — выставили на торги за 376,9 млн рублей.

При новом собственнике универмаг опустел. Предполагается, что новый владелец запланировал большую перестройку.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что исторический дом на улице Семашко снесут из-за его плохого состояния.

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