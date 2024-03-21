В Хабаровском крае увеличился размер выплат за сданное оружие

Положение распространяется и на тех, кто незаконно изготовил и хранил подобные предметы, но решил избавиться от них, и на добросовестных людей, которые нашли оружие случайно. Во всех случаях гражданин освобождается от уголовной ответственности за его незаконное хранение. Выплаты за добровольно сданное оружие производятся из краевого бюджета. В 2024 году размер этого вида поощрений заметно вырос. Любой житель региона, сдавший в подразделения Росгвардии или полиции ружьё, винтовку, карабин, пистолет или револьвер, может получить от 4,2 до 9,8 тысяч рублей. Газовое оружие-револьвер или пистолет, а также оружие ограниченного поражения можно сдать за 2,1 тысячи рублей. Принимают за вознаграждение также холодное оружие, патроны, порох и другие виды боеприпасов. Примут оружие и патроны в любом подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или отделе полиции: достаточно написать заявление, предоставить свои паспортные данные и сведения о счете в банке, куда поступят деньги.