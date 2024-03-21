В Хабаровском крае увеличился размер выплат за сданное оружие

В Хабаровском крае увеличили размер денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Государственная программа по обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности в Хабаровском крае предусматривает получение вознаграждения всеми, кто добровольно сдаст в органы правопорядка найденное, либо незаконно хранящееся оружие, его составные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Не так давно возможность получить денежное вознаграждение появилась также и у законных владельцев гражданского оружия. К примеру, если человек долгое время не может продать принадлежащее ему оружие, он вправе обратиться в ближайшее подразделение Росгвардии или полиции и сдать оружие.
Положение распространяется и на тех, кто незаконно изготовил и хранил подобные предметы, но решил избавиться от них, и на добросовестных людей, которые нашли оружие случайно. Во всех случаях гражданин освобождается от уголовной ответственности за его незаконное хранение. Выплаты за добровольно сданное оружие производятся из краевого бюджета. В 2024 году размер этого вида поощрений заметно вырос. Любой житель региона, сдавший в подразделения Росгвардии или полиции ружьё, винтовку, карабин, пистолет или револьвер, может получить от 4,2 до 9,8 тысяч рублей. Газовое оружие-револьвер или пистолет, а также оружие ограниченного поражения можно сдать за 2,1 тысячи рублей. Принимают за вознаграждение также холодное оружие, патроны, порох и другие виды боеприпасов. Примут оружие и патроны в любом подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или отделе полиции: достаточно написать заявление, предоставить свои паспортные данные и сведения о счете в банке, куда поступят деньги.
Консультацию по вопросам оборота оружия можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю по телефону