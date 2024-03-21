Волгоградцев предупредили о 3-балльной магнитной буре 21 марта

В первой половине дня 21 марта К-индекс будет держаться на уровне 2 баллов, что считается спокойной магнитосферой. После 12.00 сила возмущений вырастет до 3 баллов. Геоудары продлятся до конца дня. В ночь на 22 марта К-индекс достигнет 4 баллов, что называют возбужденной магнитосферой.