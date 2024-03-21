Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о 3-балльной магнитной буре 21 марта

Магнитосфера переходит в напряженное состояние. Метеопаты могут столкнуться с недомоганиями.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 45% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Волгоградская правда

В первой половине дня 21 марта К-индекс будет держаться на уровне 2 баллов, что считается спокойной магнитосферой. После 12.00 сила возмущений вырастет до 3 баллов. Геоудары продлятся до конца дня. В ночь на 22 марта К-индекс достигнет 4 баллов, что называют возбужденной магнитосферой.

Вероятность магнитной бури в четверг оценивают в 25%, сильного магнитного шторма — в 5%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Накануне астрофизики зарегистрировали 9 взрывов на Солнце, один из них достиг уровня M7.4 и приблизился к максимальному классу X. Индекс вспышечной активности находится на оранжевом уровне — 21 марта выбросы плазмы в космос могут повториться.