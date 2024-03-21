Волгоградцев предупредили о 3-балльной магнитной буре 21 марта

В первой половине дня 21 марта К-индекс будет держаться на уровне 2 баллов, что считается спокойной магнитосферой. После 12.00 сила возмущений вырастет до 3 баллов. Геоудары продлятся до конца дня. В ночь на 22 марта К-индекс достигнет 4 баллов, что называют возбужденной магнитосферой.
Вероятность магнитной бури в четверг оценивают в 25%, сильного магнитного шторма — в 5%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.
Накануне астрофизики зарегистрировали 9 взрывов на Солнце, один из них достиг уровня M7.4 и приблизился к максимальному классу X. Индекс вспышечной активности находится на оранжевом уровне — 21 марта выбросы плазмы в космос могут повториться.