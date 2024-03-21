«Всем весна»: в столице началась акция к Всемирному дню поэзии

В честь Всемирного дня поэзии, который ежегодно отмечается в день весеннего равноденствия, в телеграм-канале Департамента культуры города Москвы началась поэтическая акция. Для участия в ней нужно прочитать на камеру стихотворение о весне или прислать любимый отрывок в комментарии под постом.