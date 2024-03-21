«Всем весна»: в столице началась акция к Всемирному дню поэзии

В честь Всемирного дня поэзии, который ежегодно отмечается в день весеннего равноденствия, в телеграм-канале Департамента культуры города Москвы началась поэтическая акция. Для участия в ней нужно прочитать на камеру стихотворение о весне или прислать любимый отрывок в комментарии под постом.
Присылать видео можно до 27 марта включительно. Подробности об участии опубликованы в телеграм-канале Департамента. Победители получат билеты на спектакли театров Москвы.
«Нашу весеннюю акцию поддержали актеры ведущих столичных театров: они вспомнили свои любимые стихотворения, посвященные окончанию зимы и холодов. Проект “Всем весна” начнется со Всемирного дня поэзии и завершится в Международный день театров — 27 марта», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
К проекту уже присоединились актеры театра и кино: заслуженные артисты России Владимир Скворцов, Игорь Гордин, Анна Большова, Екатерина Гусева, актриса и певица Валерия Ланская, актеры Илья Любимов, Анна Михайловская, а также Павел и Данила Рассомахины.
Всемирный день поэзии был утвержден в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Инициатором празднования этого дня в России выступил поэт Константин Кедров. Впервые Всемирный день поэзии отметили в нашей стране в Театре на Таганке.