«Получено 50 оценочных чек-листов». Качество сервиса оценивают тайные пассажиры в Национальном аэропорту «Минск»

В сообщении говорится, что с начала анонса, связанного со стартом программы «тайный пассажир» было подано на участие более 200 заявок. В пресс-службе напомнили, что указанная программа заработала с 1 марта 2024 года, подчеркнув, что за небольшое время действия аэропорт уже смог получить более 50 оценочных чек-листов. Сказано, что программа продлится до 31 декабря 2024 года. Ее участником может стать любой пассажир от 18 лет, которые вылетает или же прилетает в Национальный аэропорт «Минск».