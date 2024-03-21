Отопление и свет отключат на пяти улицах Нижнего Новгорода 21 марта

Отопление и свет отключат в нескольких домах на пяти улицах в Нижнем Новгороде 21 марта. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
В Автозаводском районе без света останутся три дома в микрорайоне Северный. В домах № 7 и 9 по улице Дружаева, а также в доме № 20 по улице Дьяконова не будет электричества с 9 до 17 часов.
В Приокском районе на улице 40 лет Победы, дом № 4 также выключат свет на период с 9 до 16 часов.
Без тепла временно останутся жильцы домов №№ 2 и 4 по улице Пятигорской, а также домов №№ 150 и 156 на проспекте Гагарина — с 9 до 15 часов.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.