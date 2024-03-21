В Волгограде начали мыть улицы после зимы

21 марта в Волгограде выпало немного снега, но муниципальные службы несмотря на это начали запланированную уборку дорог от песка и грязи после зимы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, в городе стартовал месячник по благоустройству. За это время бригады, которые трудятся в несколько смен, очистят проезжие части от накопившейся пыли. В работе используют машины типа «Чистодор» и «Магитраль», а также вакуумные пылесосы. В труднодоступных местах убирают вручную.